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Resumen

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Ulrich Siegmund, líder de la derecha extrema Alternativa para Alemania. Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER
Ulrich Siegmund, líder de la derecha extrema Alternativa para Alemania. Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER
Por Agencia EFE

La derecha extrema Alternativa para Alemania (AfD)tiene una estrella emergente en el ganador de las elecciones de Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, joven político de 35 años que arrasó el domingo con un 43,8 % de los votos y puede convertirse en el primer miembro de este partido en gobernar un estado federado.

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