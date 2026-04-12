Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a sus seguidores en el centro Balna de Budapest durante las elecciones generales el 12 de abril de 2026. (Foto de Attila KISBENEDEK / AFP).
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a sus seguidores en el centro Balna de Budapest durante las elecciones generales el 12 de abril de 2026. (Foto de Attila KISBENEDEK / AFP).
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia AFP

Considerado un líder astuto, el primer ministro Viktor Orbán ha ido ajustando constantemente el sistema político de Hungría para gobernar durante 16 años consecutivos como una figura dominante y divisiva.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.