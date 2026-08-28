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Resumen

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El criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic falleció este jueves 27 en La Haya (Países Bajos) a los 84 años. El exmilitar, conocido como “el carnicero de Srebrenica”, murió mientras cumplía una condena a cadena perpetua dictada por la justicia internacional.

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