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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se da la mano con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tras una rueda de prensa conjunta celebrada en la Mansión Vahdettin de Estambul el 7 de julio de 2023. (Foto de OZAN KOSE / AFP)
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se da la mano con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tras una rueda de prensa conjunta celebrada en la Mansión Vahdettin de Estambul el 7 de julio de 2023. (Foto de OZAN KOSE / AFP)
/ OZAN KOSE
Por Agencia EFE

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, resaltó este sábado en una reunión con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que respetar la navegación en el mar Negro es “importante”, en referencia a los ataques atribuidos a Kiev contra petroleros que transportan crudo ruso.

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