Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Milagros Asto Sánchez

El Gobierno español aprobó este martes 14 la regularización extraordinaria de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos latinoamericanos, que viven y trabajan en ese país europeo sin autorización. La medida, que difiere de las políticas migratorias de gran parte de las naciones de la Unión Europea (UE), fue calificada por el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, como “un acto de justicia y una necesidad”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: