El Gobierno español aprobó este martes 14 la regularización extraordinaria de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos latinoamericanos, que viven y trabajan en ese país europeo sin autorización. La medida, que difiere de las políticas migratorias de gran parte de las naciones de la Unión Europea (UE), fue calificada por el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, como “un acto de justicia y una necesidad”.

En una carta al país, Sánchez afirmó que la medida permite reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la “vida cotidiana” de España.

“Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, sostuvo el jefe del Gobierno Español, enfatizando que los inmigrantes que ya viven y trabajan en el país deberían “hacerlo en igualdad de condiciones” y pagar impuestos.

“Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones”, escribió Sánchez, quien también afirmó que la medida “ha contado con el respaldo de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de una sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor”.

Con el anuncio inició también un proceso histórico para quienes podrán beneficiarse de esta regularización extraordinaria. Explicamos las claves de la medida a continuación.

1.¿En qué consiste la medida?

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular en España.

Según el Ejecutivo de Sánchez, la medida -que confirma un anuncio hecho en enero- es el primer paso para sacar de la economía informal a quienes ya viven y trabajan en el país de forma irregular.

La regularización extraordinaria de inmigrantes no requirió aprobación del Parlamento, donde el gobierno no cuenta con mayoría, pues se tramitó a través de un decreto que modifica las leyes de inmigración. Un intento previo de amnistía ya se había estancado en el Congreso.

Sánchez ha defendido en varias ocasiones que la inmigración ha sido clave en el crecimiento económico de España en los tiempos recientes y en la sostenibilidad del sistema de pensiones, en un país con una tasa de natalidad baja y una población cada vez más envejecida, recuerda la agencia AFP.

2.¿Quiénes serán los beneficiados?

El gobierno calcula que medio millón de personas que viven en situación irregular en España podrían ser elegibles para solicitar la regularización extraordinaria.

Sin embargo, varios análisis apuntan a una cifra mayor. Según el centro de investigación económica y social Funcas, aproximadamente 840.000 migrantes vivían en España sin autorización hasta el 1 de enero del 2025.

Esa organización señala que la gran mayoría de esos migrantes provienen de América Latina, especialmente de Colombia y Venezuela, y trabajan en agricultura, turismo, cuidados y construcción, sectores clave para el país europeo. También hay muchos inmigrantes de países de África.

La agencia Efe reportó que fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisaron que del medio millón de personas que podrían beneficiarse de la medida, unos 250.000 serán solicitantes de asilo que se encuentran a la espera de una resolución de su petición.

España tiene una población de 49,4 millones de habitantes, siendo 7,1 millones de ellos extranjeros.

3.¿Cómo será el proceso de regularización y cuáles son los requisitos?

El decreto establece que se podrán beneficiar de la regularización quienes hayan trabajado en España o tengan una oferta o un contrato para hacerlo, así como quienes tengan hijos menores de edad u otras personas a su cargo,

También serán regularizados quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad y puedan acreditarlo a través de un informe ratificado por una entidad social. El formulario para este trámite se podrá encontrar en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sobre los plazos de la regularización, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, aclaró que las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a partir del 16 de abril.

Los solicitantes deben tener certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La solicitud de manera presencial se podrá hacer a partir del 20 de abril en cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia), en 60 oficinas de la Seguridad Social y en 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes.

Un detalle importante es que para poder acogerse a esta regularización los interesados deberán haber estado en España antes del 31 de diciembre del 2025 o acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada en el país.

También es indispensable no tener antecedentes penales tanto en España como en el país de origen o donde haya residido durante los cinco años previos a su llegada.

4.¿Qué pasa luego de que se conceda la regularización a un solicitante?

Quienes cumplan las condiciones pueden solicitar un permiso de residencia y trabajo por un año. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, el aspirante recibirá una autorización de trabajo provisional.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero.

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con condiciones como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.

Este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea (UE).

5.¿Qué desafíos enfrentará el proceso?

El opositor Partido Popular criticó duramente la medida. Alberto Núñez Feijóo, líder de esa agrupación, consideró este fin de semana que “España está exportando un problema migratorio a toda Europa”, donde rige la libre circulación de personas, y que la solución a este asunto “no es el descontrol migratorio”.

Frontalmente opuesto, el partido de extrema derecha Vox enmarcó la medida en las “políticas suicidas de Sánchez”, escribió su líder, Santiago Abascal. “Lo revertiremos”, prometió en X.

Además, en España crecen las dudas sobre cómo gestionará el gobierno la cantidad de solicitudes prevista dentro de un plazo tan corto.

Este martes 14 un sindicato que representa a funcionarios de inmigración exigió más recursos y advirtió que el gobierno no está preparado para afrontar el desafío.