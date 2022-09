Mientras el Reino Unido se despide de la reina Isabel II -quien falleció ayer a los 96 años-, también se prepara para encumbrar a su nuevo monarca, Carlos III. Esto significará, entre otros asuntos, la modificación de algunos elementos vitales para la vida en sociedad.

Pronto, por ejemplo, el rostro que se verá en las monedas y billetes será el del nuevo rey.

Uno de los cambios más notorios tendrá que ver con el himno. Allí se reemplazará el ‘queen’ por ‘king’. Sin embargo, ello sucederá cuando Carlos sea formalmente proclamado rey desde uno de los balcones del palacio Saint James. Solo entonces, se cantará: “God Save the King”, frase que sonará “por primera vez desde 1952″.

La imagen de la reina Isabel II también dejará de acuñarse en monedas. Según la BBC, las 29 mil millones en circulación llevan su rostro, siendo que “el diseño más reciente data del 2015, cuando ella tenía 88 años. Fue el quinto retrato de moneda creado durante su reinado”.

El medio señala: “La Royal Mint (la casa de moneda del gobierno que produce monedas para Reino Unido) no dice cómo ni cuándo comenzará a emitir monedas con la cara del rey Carlos III, pero es probable que las monedas de la reina permanezcan en circulación durante muchos años y que el proceso para reemplazarlas sea gradual”.

MÁS EN MUNDO | Cómo es la línea de sucesión tras la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra

Hasta 1971 todavía se podían encontrar “monedas británicas” con “varios monarcas en ellas”.

Como dato curioso, “la tradición dicta que la dirección en la que mira el monarca en las monedas debe alternarse para cada nuevo monarca”. Así, Carlos III se orientará hacia la izquierda.

El mismo futuro tendrán los 4.500 millones de billetes que hay en circulación.

Uniformes y pasaportes

Los uniformes de los policías, que “exhiben las iniciales y el número de reinado de la Reina”, también se actualizarán.

De igual forma, los pasaportes británicos y los de la Commonwealth (como los de Nueva Zelanda, Australia y Canadá). Hasta ahora y con diferencias en cada caso, estos llevaban escrito en sus primeras páginas: “Her Britannic Majesty’s Secretary of State requests and requires in the name of Her Majesty all those whom it may concern allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford the bearer such assistance and protection as may be necessary”.

Con el ascenso de Carlos III se modificará el género (de “Her” a “His”).

Las estampillas y buzones, que hasta ahora muestran la silueta de la exmonarca, empezarán a ser reemplazados.

TAMBIÉN EN MUNDO | “Mi querida madre fue una inspiración y un ejemplo”: El emotivo primer discurso del rey Carlos III

La BBC cuenta que, “más del 60% de los 115.000 buzones de correo” llevan la inscripción EIIR (la E y la R son por Elizabeth Regina, su nombre) y que su sustitución podría llevar mucho tiempo.

El medio escribe: “Desde el kétchup hasta los paquetes de cereales y perfumes, muchos productos llevan las armas reales junto con las palabras ‘By appointment to Her Majesty the Queen’ (algo así como ‘Con cita previa con Su Majestad la Reina’, en español)”.

Y añade: “Se trata de productos a los que se les ha concedido una Cédula Real, lo que significa que la empresa que los fabrica abastece periódicamente a las Casas Reales”.

Se calcula que actualmente hay entre 900 “cédulas reales en poder de 800 empresas”. Esas también tendrán que modificarse.