El primer ministro británico, Keir Starmer, pronuncia un discurso desde Downing Street, en el centro de Londres, el 28 de febrero de 2026.
/ JONATHAN BRADY
Por Redacción EC

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este domingo que aceptó que Estados Unidos utilice bases del Reino Unido para lanzar ataques “defensivos” destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.

