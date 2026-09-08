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Resumen

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Estudiantes palestinos cruzan una de las puertas erigidas a la entrada de la aldea de Qusra, al sur de la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de JAAFAR ASHTIYEH / AFP).
Estudiantes palestinos cruzan una de las puertas erigidas a la entrada de la aldea de Qusra, al sur de la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de JAAFAR ASHTIYEH / AFP).
/ JAAFAR ASHTIYEH
Por Agencia AFP

El ministro británico de Relaciones Exteriores acusó este martes al gobierno israelí de “hacer la vista gorda” ante la “limpieza étnica” llevada a cabo por colonos en Cisjordania y anunció la prohibición de las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados.

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