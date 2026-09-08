El ministro británico de Relaciones Exteriores acusó este martes al gobierno israelí de “hacer la vista gorda” ante la “limpieza étnica” llevada a cabo por colonos en Cisjordania y anunció la prohibición de las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados.

“El gobierno británico reconoce que se está produciendo una limpieza étnica en Cisjordania, perpetrada por colonos terroristas. Y con demasiada frecuencia el gobierno israelí ha hecho la vista gorda ante esta situación”, afirmó Miliband ante la Cámara de los Comunes.

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“Peor aún, algunos de sus miembros han hecho declaraciones y tomado medidas destinadas a apoyar el desplazamiento forzoso de los palestinos”, insistió.

Personas pasan frente a la entrada cerrada de la calle donde se encuentra la embajada israelí en Londres, el 15 de junio de 2025. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / JUSTIN TALLIS

“Por ello, puedo anunciar hoy que vamos a instaurar una prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados”, añadió el ministro, al señalar que la medida forma parte de una iniciativa coordinada con otros países.

Además de Reino Unido, diez países europeos y Canadá anunciaron su intención de sancionar el comercio de bienes con “colonias ilegales” de Israel en Cisjordania.

Edificio de la embajada de Israel en Londres el 15 de junio de 2025. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / JUSTIN TALLIS

Miliband anunció sanciones “contra las empresas y las personas que proporcionan servicios, como construcción, infraestructuras, financiación o bienes inmuebles, destinados a la expansión de las colonias”.

Incluso antes de este anuncio, Israel había amenazado a Reino Unido con represalias.

El presidente israelí Isaac Herzog había advertido que Reino Unido se situaría “del lado equivocado de la historia” si tomaba tales medidas.