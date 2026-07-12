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Resumen

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El mes de junio, que estuvo marcado por una ola de calor en Europa, fue el más cálido desde que hay registros en la parte occidental europea y el segundo más caliente a nivel global, informó el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), componente de monitoreo climático del programa espacial de la Unión Europea (UE). De acuerdo con el boletín mensual de Copernicus publicado este jueves, "junio de 2026 fue el junio más caliente registrado en Europa occidental y el segundo más caliente globalmente". (EFE/ European Union, Copernicus Climate Change Service Data)
El mes de junio, que estuvo marcado por una ola de calor en Europa, fue el más cálido desde que hay registros en la parte occidental europea y el segundo más caliente a nivel global, informó el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), componente de monitoreo climático del programa espacial de la Unión Europea (UE). De acuerdo con el boletín mensual de Copernicus publicado este jueves, "junio de 2026 fue el junio más caliente registrado en Europa occidental y el segundo más caliente globalmente". (EFE/ European Union, Copernicus Climate Change Service Data)
/ European Union, Copernicus Climate Change Service Data
Por Agencia AFP

Al menos 2.700 personas murieron en Inglaterra y Gales a causa de las olas de calor de mayo y junio, según un estudio publicado el lunes.

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