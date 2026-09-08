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Resumen

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Un sistema de misiles Patriot de Alemania es disparado en una instalación de la OTAN en Chania, Grecia. (Sebastian Apel / AP).
Un sistema de misiles Patriot de Alemania es disparado en una instalación de la OTAN en Chania, Grecia. (Sebastian Apel / AP).
Por Agencia AFP

Reino Unido anunció el martes que aportará 100 millones de libras (135 millones de dólares) para reforzar la defensa aérea de Ucrania, incluyendo misiles Patriot.

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