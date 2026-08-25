El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó el lunes que recibió el permiso tanto del Reino Unido como de Francia para que Ucrania fabrique por su cuenta los Storm Shadow o SCALP (la denominación que recibe en Francia), que son producto de un proyecto conjunto franco-británico. El anuncio fue durante la visita del primer ministro británico Andy Burnham a Kiev.

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Francia y Ucrania ya venían negociando la producción y ensamblaje del Storm Shadow en territorio ucraniano, pero había información técnica correspondiente a componentes británicos que no podía ser transferida sin la autorización de Londres.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (derecha) y el primer ministro británico Andy Burnham durante la ceremonia de firma de documentos en Kiev, Ucrania, el 24 de agosto de 2026. (EFE/EPA/STRINGER).

Pero finalmente el Gobierno Británico autorizó a la empresa de defensa MBDA a proporcionar a Ucrania información necesaria para que produzca el Storm Shadow.

Se trata de un paso significativo y estratégico, pues Occidente pasa de simplemente entregar armas terminadas a Ucrania a transferir conocimientos tecnológicos para que este país pueda fabricarlas.

De acuerdo con la agencia AP, los primeros misiles producidos en Ucrania bajo este esquema podrían estar disponibles el 2027.

Moscú reaccionó con dureza. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, acusó al Reino Unido de “echar leña al fuego” y dijo que Rusia está recopilando información para localizar las instalaciones donde se fabricarán estos misiles y poder atacarlas.

¿Qué puede cambiar en la guerra?

Reino Unido entregó a Ucrania misiles de largo alcance Storm Shadow para ser usados en la guerra contra Rusia. (MBDA).

Según el analista internacional Enrique Banús, la decisión del Reino Unido es un paso de gran importancia para Kiev, no solo por el acceso a este tipo de armamento, sino porque le permitiría fortalecer su capacidad de respuesta frente a los ataques rusos, especialmente aquellos dirigidos contra ciudades, infraestructura energética y población civil.

El analista agrega que el acuerdo “ofrece una salida a la reticencia que hasta ahora habían mostrado algunos países europeos a entregar directamente este tipo de armamento a Kiev”.

“Ucrania ha demostrado una creciente capacidad para desarrollar y adaptar su propia industria militar durante la guerra. Un buen porcentaje del armamento que usa es producido localmente, por lo que ya existe una participación importante de la industria ucraniana, especialmente en áreas como drones y sistemas navales no tripulados”, destaca a El Comercio.

“Estoy seguro de que los ucranianos van a estar en condiciones de fabricar ese tipo de armamento en un tiempo relativamente breve”, afirma.

Banús sostiene que la decisión británica podría tener una consecuencia todavía más importante: “servir de modelo para que otros países occidentales establezcan acuerdos similares con Ucrania, sin abandonar formalmente sus propias restricciones sobre la transferencia de determinadas armas”.

En cuanto al pedido de Zelensky a Donald Trump para que le permita fabricar los misiles de los sistemas Patriot, la decisión de Estados Unidos está en suspenso.

“Con Trump nunca se sabe”, afirma Banús, quien considera que, por ahora, es difícil que Washington dé ese paso.

Señala que en condiciones normales, la decisión del Reino Unido fácilmente pudo ser imitada por Estados Unidos, pero la actual guerra en Irán ha distanciado a Londres y Washington.

¿Cuánto cuesta un Storm Shadow? Aunque el precio actual no es público, estimaciones recientes sitúan el valor de cada misil en unos US$2,5 millones.

¿Cómo podría reaccionar Putin?

El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a una reunión con su homólogo tanzano en el Kremlin el 3 de junio de 2026. (Foto de Ramil Sitdikov / AFP). / RAMIL SITDIKOV

Banús considera probable que Putin responda inicialmente con una fuerte condena política y un aumento de la presión militar sobre Ucrania.

“Posiblemente haya también una intensificación de los ataques, aunque en este momento ya están a un nivel alto”, señala.

Sin embargo, el analista descarta que Rusia tenga margen para adoptar una represalia directa contra el Reino Unido.

“La reacción de Putin, desde luego, retóricamente va a ser fuerte, pero no creo que pueda hacer algo contra el Reino Unido”, sostiene.

¿Cómo son los Storm Shadow?

El misil Storm Shadow. (Imagen generada por IA, Chatgpt).

En mayo del 2023 se conoció que el Reino Unido había antregado a Ucrania los misiles de crucero de largo alcance aire-tierra Storm Shadow para la guerra contra Rusia.

Estos misiles son los mismos que utiliza la Royal Air Force y tienen un alcance máximo de 400 kilómetros, aunque la versión entregada a Ucrania es la de 250 kilómetros de rango.

Como informó el portal El Español, el Storm Shadow tiene su origen en los proyectiles Apache franceses. Fue desarrollado desde el año 1994 por el fabricante galo Matra y la británica British Aerospace. Actualmente los fabrica el consorcio europeo MBDA Missile Systems.

Su fabricante describe al Storm Shadow como un “arma de ataque profundo” capaz de “trabajar día y noche en cualquier clima” y está equipado con un sofisticado sistema de orientación.

El misil cuenta con una ojiva de 450 kilos, que es capaz de penetrar objetivos reforzados como búnkeres.

También está diseñado para destruir puestos de mando, control y comunicaciones, aeródromos, infraestructuras críticas, buques de superficie, submarinos en puerto y puentes.

Mide 5,1 metros de largo y tiene un peso total de 1.300 kilos. Además, avanza a una velocidad de 800 kilómetros por hora.

Un avión de combate Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force de Gran Bretaña despegando de la base de la RAF en Akrotiri en Chipre, para una misión de coalición sobre Irak, el 22 de septiembre de 2016. (Foto de Petros Karadjias / POOL / AFP) / PETROS KARADJIAS

Está propulsado por un turborreactor y ha sido adaptado para poder ser lanzado desde diversos aviones de combate, como los Tornado IDS, Dassault Rafale o el Eurofighter Typhoon.

Ucrania ha empleado principalmente sus aviones Su-24M modernizados como plataforma de lanzamiento de los Storm Shadow. También usa los Mirage 2000-5 entregados por Francia.

Una vez disparado, el misil no puede controlarse ni ordenarse su autodestrucción, y la información sobre su objetivo no puede modificarse. El proyectil sigue una trayectoria de forma semiautónoma, en un vuelo bajo guiado por GPS y cartografía del terreno hasta el objetivo. Una vez que está cerca del objetivo, el misil realiza una trayectoria ascendente para luego caer en picado, detalla El Español.

¿Pueden ser interceptados? Según su fabricante, las defensas aéreas enemigas no pueden verlo. Pero de acuerdo con Frontier India, los sistemas de misiles antiaéreos rusos de mediano alcance S-350 Vityaz y S-300V4 están optimizados para interceptar misiles de crucero rápidos y de bajo vuelo como el Storm Shadow.

¿Hasta dónde puede atacar Ucrania con los Storm Shadow?

Esta imagen satelital, cortesía de Vantor, tomada el 22 de junio de 2026, muestra humo en el Puente de Crimea, también llamado Puente del Estrecho de Kerch. (Satellite image ©2026 Vantor / AFP).

Teniendo en cuenta la versión de 250 km de alcance de los Storm Shadow entregados a Ucrania, su impacto potencial contra Rusia se concentra en Crimea ocupada y las regiones rusas fronterizas, pero no en la mayor parte de ese país ni en Moscú.

Ucrania ha usado el Storm Shadow contra instalaciones militares en Crimea. Entre los objetivos alcanzados están la sede de la Flota Rusa del Mar Negro, en Sebastopol; instalaciones navales y astilleros; centros de mando y control; infraestructura logística y otros puntos de concentración de fuerzas rusas.

Ucrania también ya ha empleado el Storm Shadow contra objetivos en la región de Kursk.

Este año Ucrania utilizó el Storm Shadow contra instalaciones de la industria militar rusa en Briansk, incluida la planta Kremniy EL, vinculada a componentes electrónicos para sistemas militares.

También se ha informado de ataques contra la planta química de Briansk que produce materiales utilizados en municiones y combustible para cohetes.