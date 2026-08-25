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Resumen

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El misil de crucero Storm Shadow solo puede ser disparado desde el aire. (Imagen generada por IA, Chatgpt).
El misil de crucero Storm Shadow solo puede ser disparado desde el aire. (Imagen generada por IA, Chatgpt).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Ucrania dio un paso hacia la fabricación de sus propias armas de largo alcance con tecnología británica. El Reino Unido autorizó la transferencia de información técnica clasificada de los componentes británicos del misil Storm Shadow, una decisión que desbloquea el camino para que Kiev pueda producir este potente proyectil de crucero y reducir así su dependencia de las entregas occidentales. Con este paso, la gran incógnita queda del lado de Rusia: ¿cómo responderá Vladimir Putin?

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