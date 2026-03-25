El ejército británico podrá interceptar e incautar navíos sancionados pertenecientes a la “flota fantasma” rusa si estos penetran en las aguas territoriales del Reino Unido, anunció este miércoles Downing Street en un comunicado.

“Las fuerzas armadas británicas y las fuerzas de seguridad podrán interceptar los navíos sancionados por el Reino Unido que transiten por aguas británicas”, recoge el comunicado de la oficina del primer ministro, el laborista Keir Starmer.

Londres ha sancionado a 544 embarcaciones sospechosas de pertenecer a esa “flota fantasma” rusa, compuesta principalmente por viejos petroleros, con la que Moscú elude las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania en 2022.

“El Reino Unido estrechará el cerco en torno a esta flota, cerrando sus aguas, incluido [el canal de] la Mancha, a los navíos sancionados. Los operadores se verán obligados a desviarse hacia rutas más largas y costosas, o correrán el riesgo de ser detenidos por las fuerzas británicas”, indica el texto.

Cada operación de este tipo será sometida a la aprobación del gobierno.

La decisión llega después de que Washington anunciara un levantamiento temporal de algunas restricciones al petróleo ruso, para frenar el aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Oriente Medio.

El presidente ruso “Vladimir Putin se está frotando las manos (...) porque piensa que la subida de los precios del petróleo le permitirá meterse mucho dinero en el bolsillo”, declaró Keir Starmer, citado en el comunicado.

“Por eso, arremetemos aún más duramente contra su flota fantasma”, agregó. Según Londres, el “75 % del crudo ruso es transportado por esa deteriorada flota”.

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En enero, el Reino Unido dijo apoyar a Washington en una operación estadounidense destinada a incautar en el Atlántico norte un petrolero relacionado con Rusia, el “Marinera”, conocido anteriormente como “Bella 1”.

Francia, Bélgica, Finlandia y otros países europeos también interceptaron recientemente navíos sospechosos de eludir las sanciones y pertenecientes, según las autoridades, a dicha “flota fantasma” rusa.

“Después de que se intercepte un navío, se podrán abrir procedimientos penales contra los propietarios, los explotadores y la tripulación, por violación de la legislación británica sobre sanciones”, indicó Downing Street.

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