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Un petrolero anteriormente conocido como Bella-1, antes de cambiar su nombre a Marinera, aparece junto a un buque de la guardia costera estadounidense, en alta mar en el fiordo de Moray, al norte de Escocia, el 14 de enero de 2026. (ANDY BUCHANAN / AFP)
Un petrolero anteriormente conocido como Bella-1, antes de cambiar su nombre a Marinera, aparece junto a un buque de la guardia costera estadounidense, en alta mar en el fiordo de Moray, al norte de Escocia, el 14 de enero de 2026. (ANDY BUCHANAN / AFP)
/ ANDY BUCHANAN
Por Agencia AFP

El ejército británico podrá interceptar e incautar navíos sancionados pertenecientes a la “flota fantasma” rusa si estos penetran en las aguas territoriales del Reino Unido, anunció este miércoles Downing Street en un comunicado.

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