Londres. El primer ministro británico, Boris Johnson, reafirmó esta mañana que el Reino Unido abandonará la Unión Europea el próximo 31 de octubre “pase lo que pase”, en un discurso ante el congreso del partido Conservador llevado a cabo en Manchester.

Boris Johnson precisó que la propuesta que presentará a Bruselas excluye controles en la frontera irlandesa y aseguró, que de no ser aceptada, la única alternativa es un Brexit sin acuerdo.

“Hoy vamos a presentar en Bruselas lo que creo que son propuestas razonables y constructivas”, anunció.

El líder “tory” afirmó que su oferta, cuyos detalles se conocerán a través del documento que el Gobierno remitirá a las instituciones europeas, protegerá los “actuales arreglos regulatorios para los agricultores y otras empresas a ambos lados de la frontera” irlandesa.

► Reino Unido: Boris Johnson niega haber manoseado a una periodista cuando dirigía “The Spectator”

► Brexit: el último aire que le queda a Boris Johnson

“Al mismo tiempo, permitirá al Reino Unido al completo salir de la Unión Europea, con el control sobre nuestra propia política comercial desde el primer momento”, indicó.

Johnson aseguró que su oferta contiene concesiones por parte del Reino Unido. “Espero que nuestros amigos (europeos) lo comprendan y hagan también concesiones por su parte”, declaró.

“Si no podemos llegar a un acuerdo por lo que esencialmente es una discusión técnica sobre la naturaleza exacta de los futuros controles fronterizos, cuando la tecnología está mejorando continuamente, entonces, que no haya dudas, la alternativa es que no haya acuerdo”, recalcó el primer ministro.

“Ese no es el resultado que queremos, en absoluto, pero déjenme decirles que es un desenlace para el que estamos preparados”, esgrimió Johnson, entre aplausos de los centenares de afiliados al Partido Conservador congregados en un centro de conferencias en Manchester (norte de Inglaterra).

El mandatario conservador insistió en que su intención es que el Reino Unido abandone la Unión Europea en la fecha prevista por ahora, el 31 de octubre, sin solicitar ninguna extensión, a fin de que el Gobierno pueda centrarse en “las prioridades de los ciudadanos”.

Buena parte de la intervención de Boris Johnson en el congreso conservador se centró en medidas que espera poner en marcha para mejorar aspectos como la educación, la sanidad, la industria británica y los planes contra el cambio climático.

Los británicos “siempre hemos tenido el coraje de ser originales, de hacer las cosas de manera diferente, y ahora estamos a punto de dar otro paso de gigante para lograr algo que nadie pensaba que podríamos hacer”, concluyó.

Fuente: EFE