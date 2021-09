Conforme a los criterios de Saber más

Las larguísimas colas para abastecerse de gasolina no son inusuales para los latinoamericanos, pero que algo así ocurra en el Reino Unido, la quinta economía del mundo, es algo difícil de entender.

“No puedo creerlo, es de locos”, dice con lamento David Scade, un conductor de reparto de 33 años que manejó durante horas en busca de combustible en Londres, a la agencia Reuters.

No se trata de una crisis menor. Las extensas filas se han vuelto un verdadero problema desde el viernes pasado y han ocasionado un pánico generalizado en el país, que está llevando a los británicos a esperar durante horas para poder acceder a cualquier grifo o estación de servicio.

La escasez está afectando seriamente el abastecimiento de los supermercados y restaurantes. El motivo principal es la crítica falta de camioneros que puedan distribuir el combustible a todo el país.

El problema es de tal magnitud que el gobierno de Boris Johnson -que puede jugarse la permanencia si no puede lidiar con la crisis- ha puesto en alerta al Ejército para que, de ser necesario, se convoquen a los conductores militares de cisternas para que manejen los camiones y surtan de gasolina a las ciudades con más problemas de escasez.

El gobierno, las compañías de combustible y gasolineras afirman que hay suficiente gasolina, pero la falta de camioneros, combinada con las compras motivadas por el pánico, ha agotado el sistema.

“Cuanto antes volvamos todos a nuestros hábitos de compra normales, más rápido se resolverá esto, y hago un llamamiento al público para que lo haga. En particular, no más botellas de agua en las gasolineras: es peligroso y no ayuda”, imploró este martes el ministro de Transportes, Grant Shapps.

LEE TAMBIÉN: Soldados británicos se preparan para remplazar a camioneros en crisis de gasolina

Debido a la alta demanda de combustible, muchos grifos en el Reino Unido se han quedado sin gasolina, como esta estación de servicio en Brighton. FOTO/Bloomberg

“Por mucho que el gobierno no lo quiera vincular con el ´brexit’, sí hay una vinculación, porque lo que se está viviendo en el Reino Unido no es falta de gasolina, sino falta de camioneros”, explica a El Comercio la abogada y experta en asuntos europeos, Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción, Chile.

“Hay, además, un tema de confianza con las decisiones y el liderazgo de Boris Johnson, porque se le advirtió de esta situación y además no ha logrado explicarle bien a la gente lo que está pasando. Así que cuando él le dice a los británicos que no entren en pánico, entonces entran en pánico”, agrega.

La demanda de combustible ha provocado que entre el 50% y el 90% de los surtidores estén vacíos en algunas zonas de Reino Unido, según la Asociación de Minoristas de Gasolina (PRA), que representa a los vendedores de combustible independientes, responsables del 65% de las estaciones de servicio del país.

La crisis se ha agravado el martes, con los reclamos de organizaciones de médicos, enfermeros, maestros y personal penitenciario que piden tener acceso prioritario a las gasolineras.

Sin manos para los camiones

Según la industria de carga, al Reino Unido le hacen falta unos 100 mil camioneros. Los motivos son varios y confluyen entre el éxodo de trabajadores extranjeros tras la salida del país de la Unión Europea (el ‘brexit), la pandemia y el envejecimiento de la fuerza laboral.

Las normas migratorias posteriores al ‘brexit’ obligaron a regresar a sus países a miles de camioneros -muchos de ellos polacos- debido a que ya no podían vivir o trabajar en el Reino Unido sin una visa.

La pandemia también hizo que muchos inmigrantes que trabajaban como camioneros ya no pudieran volver al Reino Unido por el cierre de fronteras y el retraso en la expedición de los permisos de conducir.

Muchos de los conductores de camiones pesados que trabajaban en el Reino Unido regresaron a sus países de origen, como Polonia y Hungría, debido al 'brexit'. Ahora, el combustible no tiene cómo ser abastecido ante la escasez de transportistas. BLOOMBERG

“Johnson y los partidarios del ‘brexit’ prometieron que alentarían y capacitarían a los británicos para determinadas profesiones y oficios. De hecho, se les empezó a dar de manera más rápida permiso para poder transportar carga pesada, pero eso no ocurre de un momento a otro. Lo mismo pasó con los trabajadores agrícolas y personal sanitario, pues muchos regresaron a sus países”, comenta Astroza.

“Pese a que esto se venía advirtiendo, Johnson y su grupo más cercano tenían una ideología que los nublaba de la realidad, y ahora están viendo que se están produciendo los efectos del ´brexit’ que se anticiparon, por más que ellos lo nieguen y le echen la culpa a la pandemia”, anota.

LEE TAMBIÉN: Londres suspende ley de competencia para facilitar el suministro de gasolina

Ante la explosión de esta crisis, el Ejecutivo británico decidió el sábado enmendar su política de inmigración posbrexit y otorgar hasta 5 mil visas de trabajo temporales, que tendrían una vigencia de tres meses. Sin embargo, algunos transportistas polacos dijeron que la oferta era irrisoria y que pocos la aceptarían.

El Consorcio Británico de Minoristas (BRC) instó al Gobierno a ampliar el tamaño y el alcance del plan para atraer a los camioneros necesarios para que se puedan garantizar la cadena de suministros, pues en poco tiempo no se podrán capacitar a los suficientes trabajadores británicos para cubrir los puestos vacantes, teniendo en cuenta que se trata de un oficio altamente especializado.

Los carros hacen larguísimas colas en los grifos del país para poder abastecerse de combustible. Photographer: Jason Alden/Bloomberg

¿Adiós Boris?

“Por otro lado, no solo es el tema de la gasolina. Hay estantes en los supermercados que están vacíos, porque el Reino Unido al dejar de ser parte del mercado único europeo, ya no hay libre circulación de mercadería. Entonces, muchos de los países que antes exportaban al Reino Unido prefieren hacerlo a Alemania, Francia o Suecia, para evitarse los trámites”, explica Astroza.

La crisis del combustible, además, ha sembrado el caos en las cadenas de suministro, con un posible aumento de los precios en los meses previos a las fiestas navideñas, cuando más se activa el consumo.

“Se acerca Navidad y es una época muy importante para el comercio del Reino Unido, y hay un gran temor de que el desabastecimiento de la gasolina y de los productos se mantenga hasta entonces”, detalla la abogada chilena, quien no descarta que esta situación pueda crecer como una bola de nieve y terminar con una pérdida de confianza hacia el primer ministro y, por ende, elecciones anticipadas.

“Esta situación puede ir aumentando el descontento de la gente. Johnson ya tiene presiones desde los consumidores y de aquellos sectores que perdieron trabajadores producto del ‘brexit’. No se puede descartar que esta crisis pueda significar una pérdida de confianza hacia Johnson y una caída del gobierno. Tiene difícil el panorama. Si quiere salir airoso va a tener que desarrollar una cierta habilidad comunicacional para tranquilizar a la gente, y actuar rápido respecto a la crisis de los transportistas”.

Para coronar la situación, el Banco de Inglaterra prevé que la inflación británica aumente ligeramente por encima del 4% en el cuarto trimestre, el doble de su objetivo.

VIDEO RECOMENDADO