Parlamento británico rechaza alternativas al Brexit de Theresa May [VIDEO]

Londres. Los legisladores que intentan hallar una salida al cenagal del Brexit rechazaron el lunes cuatro alternativas al impopular acuerdo de separación alcanzado entre el gobierno y la Unión Europea, las cuales habrían suavizado o incluso suspendido la partida de Reino Unido.



Cuando solo faltan 12 días para que el gobierno británico presente un nuevo plan o se salga abruptamente del bloque, la Cámara de los Comunes desechó cuatro alternativas al acuerdo de Brexit alcanzado por la primera ministra Theresa May, el cual ha sido rechazado tres veces, aunque en algunos casos por escaso margen.

El resultado deja al gobierno con una serie de opciones desagradables. Puede apostarle a un cuarto intento de impulsar el impopular acuerdo de May a través del Parlamento, permitir que Reino Unido salga precipitadamente del bloque sin un acuerdo, o jugársela al optar por una elección anticipada para provocar cambios en el Parlamento.



Stephen Barclay, secretario para el Brexit, dijo que el gobierno seguiría buscando respaldo para un plan “creíble” para salirse de la UE.



“Esta cámara ha rechazado continuamente irse sin un acuerdo, al igual que ha rechazado el no irse”, afirmó. “Por lo tanto la única opción es hallar una manera que le permita a Reino Unido irse con un acuerdo”.



May convocó a su gabinete para el martes para una reunión con el fin de sopesar opciones. La primera ministra, conocida por su determinación obstinada, podría tratar de presentar su acuerdo sobre el Brexit por cuarta ocasión en unos días.



La derrota por el margen más estrecho _276 votos frente a 273_ fue para un plan de mantener a Reino Unido en una sociedad aduanera con la UE, garantizando un comercio ininterrumpido de bienes libre de aranceles. Una petición que iba aún más lejos, la cual exhortaba a Londres a permanecer en el mercado único y sin fronteras de la UE para bienes y servicios, fue derrotada 282-261.



Una tercera propuesta que pedía que cualquier acuerdo de Brexit que Reino Unido alcance con la Unión Europea sea sometido a un referendo público fue derrotada 292-280.



La cuarta, que le permitiría al gobierno británico cancelar el Brexit si se encuentra a dos días de salir abruptamente del bloque sin un acuerdo, fue descartada por un margen de diferencia más alto, 292-191.



May ya había descartado todas las ideas que están siendo analizadas. Pero el Parlamento ha rechazado en tres ocasiones el acuerdo de separación que ella negoció con la UE, lo que deja a Reino Unido ante un Brexit sin acuerdo que podría generar alteraciones en la vida de las personas y las empresas a ambos lados del Canal de la Mancha.



El ministro de Defensa Tobias Ellwood exhortó a sus colegas conservadores a ceder un poco para asegurarse de que haya un Brexit ordenado.



“Cuando se presenta el acuerdo tres veces y los colegas y otros no lo han respaldado, pero de todas formas se quiere respetar el resultado del referendo, aún se desea irse de Europa, entonces hay que ceder algo, aunque sea poco”, afirmó.



El plazo que vence el 12 de abril, impuesto por la UE, le da a May menos de dos semanas para franquear la división hostil que separa a los que están en su gobierno que quieren cortar los vínculos con la Unión Europea y los que desean conservar las relaciones que han unido a Reino Unido al bloque durante casi 50 años.

Fuente: AFP