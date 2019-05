Theresa May anuncia que renunciará como líder del Partido Conservador el 7 de junio

La primera ministra británica, Theresa May, anunció el viernes que dejará el cargo el 7 de junio a fin de que su Partido Conservador pueda elegir a un nuevo líder para llevar a cabo un Brexit que ella fue incapaz de lograr.

"Creo que era correcto perseverar incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas, pero ahora me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo", afirmó en una declaración ante la prensa visiblemente emocionada.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo este viernes, al anunciar su dimisión el próximo 7 de junio, que "siempre lamentará profundamente" no haber podido ejecutar el Brexit o salida del país de la Unión Europea (UE).

May, que rompió a llorar al final de su discurso, conminó a su sucesor al frente del Partido Conservador y del Gobierno a tratar de hallar un consenso en el Parlamento para lograr dejar el bloque.

PM @Theresa_May makes a statement in Downing Street https://t.co/eg4ElQMXVR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 24, 2019

La todavía líder "tory" conminó a su sucesor al frente del Partido Conservador y del Gobierno a tratar de hallar un consenso en el Parlamento para lograr dejar el bloque europeo.

Además, May informó de que ha comunicado a la reina Isabel II su decisión y que continuará como primera ministra en funciones hasta que el proceso de sucesión quede completado.

"He hecho todo lo posible" para materializar el Brexit, después de que los británicos votaran a favor de salir de la UE en el referéndum del 23 de junio de 2016.

"He luchado para hacer que el Reino Unido sirva no solo a unos pocos privilegiados sino a todo el mundo y cumplir con el resultado del referéndum", afirmó May.



Fuente: AFP/EFE