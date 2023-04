Holly McComish tenía 25 años cuando sufrió un derrame cerebral solo dos meses después de comenzar a tomar una píldora anticonceptiva combinada que le provocó un coágulo de sangre. Dos años después del hecho, la joven, ahora escritora y productora de teatro, compartió detalles de su experiencia.

En 2021, la británica estaba en una relación y, como muchas jóvenes, buscó información en Internet para no quedar embarazada y consultó con algunos profesionales; sin embargo, desconocía que esta decisión por poco le causaría la muerte.

Como la pandemia aún era una amenaza por aquel entonces, los médicos no veían a los pacientes cara a cara. Por ello, Holly fue atendida por llamada telefónica.

Su médico de cabecera local le recetó un anticonceptivo oral Microgynon 30. La joven recordó que, por aquel entonces, no habló sobre su historial médico y tampoco le controlaron su altura, peso ni presión arterial.

“Me sentí como si estuviera atrapada dentro de mi propio cuerpo. Pensé que estaba al borde de la muerte”, dijo, al recordar el aterrador evento.

Holly se sorprendió porque su médico le dio la píldora con mucha facilidad y, además, no le advirtió sobre algunos de los principales efectos secundarios.

Holly McComish postrada en una cama tras tomar una píldora anticonceptiva. | Foto: Holly McComish / Instagram.

La mujer comentó que, cierto día, su visión comenzó a nublarse y no podía pronunciar palabra alguna. Colapsó durante una reunión de negocios en octubre de 2021 y, para su suerte, uno de los asistentes notó que la mitad de su cara se había caído, por lo que llamó a una ambulancia.

Así, fue llevada al Hospital Neurológico de Londres, donde se confirmó que había sufrido un derrame cerebral luego de que un coágulo de sangre viajara a su cerebro a través de un foramen oval permeable, según informa el medio The Sun.

“Todo lo que me explicó era que la píldora venía con un pequeño riesgo de depresión, pero estaba bien con eso porque pensé que si me sentía mal podría dejar de tomarla. No se dijo nada sobre coágulos de sangre o derrames cerebrales”, dijo.

Mensaje para todas las mujeres

Tras lo ocurrido, Holly creó una campaña para crear conciencia sobre el riesgo de tomar una píldora conceptiva sin previos exámenes.

“Sé que lo que me sucedió es raro, y muchas mujeres estarán bien con la píldora, pero si puedo ayudar al menos a una mujer compartiendo mi historia, eso significará mucho”, comentó.

Asimismo, la joven está pidiendo al Servicio Nacional de Salud que se asegure de que los médicos realicen más pruebas a las mujeres antes de recetar los medicamentos.

Holly McComish en la presentación de su libro. | FOTO: Holly McComish / Instagram.

“Deberían haberme hecho un escáner cardíaco antes de comenzar con el medicamento, y otras mujeres también deberían hacérselo”, agregó.

Actualmente, la joven descubrió su pasión por escribir poesía. Recientemente publicó un libro llamado “Si las tetas pudieran hablar” y es embajadora de Purple Moon Drama.