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Resumen

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Un policía armado custodia un control de carretera en la entrada de la base de la RAF Fairford, en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
Un policía armado custodia un control de carretera en la entrada de la base de la RAF Fairford, en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
/ JUSTIN TALLIS
Por Agencia EFE

Cinco hombres fueron detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), donde la Policía antiterrorista investiga un posible incidente relacionado con explosivos.

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