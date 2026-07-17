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Unos conductores iraníes pasan junto a un mural que representa a Abu Ali Khojasteh, un oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Unos conductores iraníes pasan junto a un mural que representa a Abu Ali Khojasteh, un oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El Reino Unido designó este viernes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) como una “amenaza para la seguridad nacional” al amparo de nuevos poderes legislativos para combatir la actividad hostil de Estados extranjeros, que penalizan el apoyo o la colaboración con la organización.

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