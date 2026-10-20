Reino Unido desplegará aviones de combate en misiones “defensivas” para ayudar a Arabia Saudita a protegerse de los ataques de los hutíes contra su territorio, anunció el martes el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.

Estas misiones tienen como objetivo “contribuir a proteger las ciudades saudíes y las infraestructuras nacionales esenciales”, señaló el ministerio, que precisó que los aparatos “no llevarán a cabo ningún ataque ofensivo contra los hutíes”.

Además de aviones de combate Typhoon de la Royal Air Force (RAF), el gobierno británico también pondrá a disposición de Riad un aparato de vuelo A400M “para facilitar el traslado de material de defensa” dentro del territorio saudí.

Por otra parte, según el comunicado, Reino Unido también enviará asesores militares británicos.

“Los incesantes ataques de los hutíes contra nuestro aliado, Arabia Saudita, son absolutamente abominables. El hecho de que tengan como objetivo el aeropuerto de Riad, en particular, demuestra hasta qué punto están dispuestos a llegar para agravar la situación en la región”, declaró el ministro británico de Defensa, Wes Streeting.

Reino Unido ya prestaba apoyo logístico a Arabia Saudita mediante el envío de equipos de defensa antiaérea para hacer frente a los ataques con misiles y drones.

Esta vista aérea muestra la sede de la Compañía Petrolera Saudí (Saudi Aramco) en Dhahran, en el este de Arabia Saudita, el 14 de octubre de 2026. Foto: AFP / -

Además, el gobierno británico había puesto a disposición de Arabia Saudita aviones de reabastecimiento en vuelo para las aeronaves de ese país que realizan operaciones defensivas frente a los hutíes.

Arabia Saudita sufre ataques casi diarios de ese grupo proiraní, que tienen como objetivo principalmente aeropuertos, instalaciones energéticas y bases militares.

En los últimos días, los ataques alcanzaron una intensidad sin precedentes, especialmente en el aeropuerto de Riad, que fue cerrado tras un ataque ocurrido el 10 de octubre que dejó un saldo de 13 muertos y cientos de heridos.

Dicho ataque provocó el mayor número de víctimas en suelo saudí en más de diez años.

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