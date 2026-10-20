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Resumen

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Aviones de combate Typhoon de la Royal Air Force (RAF), del gobierno británico. Foto: AFP
Aviones de combate Typhoon de la Royal Air Force (RAF), del gobierno británico. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Reino Unido desplegará aviones de combate en misiones “defensivas” para ayudar a Arabia Saudita a protegerse de los ataques de los hutíes contra su territorio, anunció el martes el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.

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