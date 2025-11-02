Agentes de policía y miembros de los servicios de emergencia registran las vías debajo de un tren LNER Azuma en la estación de Huntingdon, al este de Inglaterra, el 1 de noviembre de 2025, tras un apuñalamiento en un tren. (JUSTIN TALLIS / AFP)
Agentes de policía y miembros de los servicios de emergencia registran las vías debajo de un tren LNER Azuma en la estación de Huntingdon, al este de Inglaterra, el 1 de noviembre de 2025, tras un apuñalamiento en un tren.
/ JUSTIN TALLIS
Agencia EFE
Agencia EFE

Reino Unido: detenidos por apuñalamientos en un tren son británicos y "nada sugiere motivo terrorista"
Reino Unido: detenidos por apuñalamientos en un tren son británicos y “nada sugiere motivo terrorista”

Reino Unido: detenidos por apuñalamientos en un tren son británicos y “nada sugiere motivo terrorista”

Los dos detenidos por el apuñalamiento múltiple del sábado noche en un tren que se dirigía a son británicos y “nada sugiere que esto sea un incidente terrorista”, dijo hoy en rueda de prensa el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless, desde el lugar de los hechos.

Los detenidos son ambos británicos, uno de 32 años y otro de 35, que siguen siendo interrogados por separado para aclarar los hechos.

MIRA AQUÍ: Desconocidos apuñalan a varias personas en un tren en la región británica de Cambridge

El tren se dirigía desde Doncaster, en el norte de Inglaterra, hacia la estación londinense de King´s Cross, pero el servicio fue interrumpido a su paso por Huntingdon tras recibir la policía numerosas llamadas alertando del apuñalamiento de varias personas.

En esa misma estación los policías irrumpieron en los vagones y detuvieron a dos personas presuntos autores del ataque.

Ambos son nacidos en el Reino Unido”, insistió el jefe policial en una rueda de prensa celebrada en Huntingdon -donde la estación de tren continúa cerrada-, para frenar los discursos antiinmigración que han aflorado en incidentes parecidos, ya que en otras ocasiones estos ataques con cuchillos o puñales han sido protagonizados por extranjeros.

En estos momentos no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”, dijo Loveless, que insistió en que continúan las investigaciones en varias direcciones para esclarecer los hechos, pues los motivos siguen sin conocerse, aunque se haya descartado un móvil terrorista.

De los diez heridos por las puñaladas sufridas a bordo del tren, solo dos permanecen en estado crítico “con peligro de muerte”, dijo el dirigente policial, y otros cuatro han sido dados de alta.

El jefe policial pidió a los ciudadanos que traten de aportar más información sobre el incidente y provea detalles “por pequeños que puedan parecer”, y ofreció varias líneas de teléfono para hacerlo.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

