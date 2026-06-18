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El candidato laborista Andy Burnham saluda a la multitud tras ganar las elecciones a diputado por Makerfield, en el centro de recuento de votos, The Edge, en Wigan, al noroeste de Inglaterra, el 19 de junio de 2026. (Oli SCARFF / AFP)
El candidato laborista Andy Burnham saluda a la multitud tras ganar las elecciones a diputado por Makerfield, en el centro de recuento de votos, The Edge, en Wigan, al noroeste de Inglaterra, el 19 de junio de 2026. (Oli SCARFF / AFP)
/ OLI SCARFF
Por Agencia EFE

El alcalde de Mánchester, el laborista Andy Burnham, ha ganado el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, lo que le permitirá desafiar el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer, como ya lo ha anticipado.

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