El alcalde de Mánchester, el laborista Andy Burnham, ha ganado el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, lo que le permitirá desafiar el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer, como ya lo ha anticipado.

Burnham, que ahora entra como diputado en el Parlamento británico, recibió 24.937 votos (54,82 %), seguido del partido popular de derechas Reform UK, que obtuvo 15.696 papeletas (34,51 %), según los resultados divulgado hoy tras esta elección celebrada el jueves.

Debido al varapalo electoral que sufrieron los laboristas en las elecciones locales inglesas y autonómicas en Escocia y Gales del pasado mayo, Burnham admitió hace unos días su intención de desafiar el liderazgo del primer ministro, para lo que necesitará el apoyo de 81 diputados de su formación -el 20 % del grupo parlamentario-.

Al ser elegido parlamentario, Burnham tendrá que dimitir como primer edil de Mánchester.

En su discurso tras anunciarse su victoria, el político afirmó que el resultado de Makerfield puede ser el punto de inflexión para lograr “el cambio que este país necesita”.

“Todos sentimos que el país no está donde debería estar”, por lo que, “de ahora en adelante, daré todo para que así sea, para asegurar que el nombre de Makerfield sea siempre sinónimo del cambio que este país necesita” y “recuperando algo que hemos perdido: la esperanza en el futuro”, subrayó.

Burnham, una figura carismática dentro del laborismo, quería ser elegido diputado para, en última instancia, presentarse a unas primarias de su formación con las que trataría de sustituir a Starmer como líder del Partido Laborista y primer ministro británico.

El político, que ya había sido parlamentario entre 2001 y 2017, se enfrentaba en Makerfield al partido Reform UK, cuyo candidato era el fontanero Robert Kenyon, quien había acabado segundo en ese distrito en las elecciones generales de 2024.

Por detrás de Burnham y Kenyon en la elección de ayer, se colocó Rebecca Shepherd, del partido de derechas Restore, con 3.111 votos (6.84%); el conservador Michael Winstanley, con 997 papeletas (2.19%), mientras que Sarah Wakefield, de los Verdes, obtuvo 308 votos (0.68%).

Keir Starmer quedó debilitado tras el fuerte revés electoral sufrido por los laboristas en mayo, cuando Reform UK, formación liderada por Nigel Farage, consiguió importantes avances.

Además de Burnham, el exministro de Sanidad Wes Streeting, que dimitió el pasado mayo del Gobierno para propiciar la lucha por el liderazgo, ha confirmado que también concurriría en unas eventuales primarias.

Starmer ha dejado claro que no piensa dimitir y que incluso se presentaría como candidato si se abren unos comicios internos.

El Gobierno debe confirmar ahora la fecha para elegir al nuevo alcalde de Manchester, por lo que el primer edil de Salford (norte inglés), Paul Dennett, se hará cargo de la alcaldía de Manchester de manera provisional.

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