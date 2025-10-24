Foto facilitada por el Ministerio de Defensa (MOD) del rey Carlos III de Gran Bretaña y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky , junto al comandante Benedict Tracey, mientras el presidente inspecciona la guardia en el castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Cabo Christian P Delice / Ministerio de Defensa
Foto facilitada por el Ministerio de Defensa (MOD) del rey Carlos III de Gran Bretaña y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky , junto al comandante Benedict Tracey, mientras el presidente inspecciona la guardia en el castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Cabo Christian P Delice / Ministerio de Defensa
El rey Carlos III recibe a Zelensky antes de la reunión de la Coalición de Voluntarios
El recibió este viernes al presidente ucraniano, , en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, antes del comienzo de la reunión de la Coalición de Voluntarios, para abordar la ayuda a Ucrania.

Al llegar al castillo y fortaleza de Windsor, se entonó el himno nacional ucraniano y Zelenzky fue invitado a pasar revista al Primer Batallón de la Guardia de Granaderos, antes de celebrar una audiencia con el jefe de Estado del Reino Unido.

Por qué Rusia rechazó la última propuesta de Trump de "congelar" la guerra en Ucrania en el frente actual

Esta tarde, Zelensky participará en la reunión de la , cuyo objetivo será evaluar cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra que empezó en 2022.

El primer ministro británico, , presidirá la cita presencial y telemática en el Ministerio de Exteriores, a la que también asistirán en persona los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que otros veinte líderes se unirán a distancia.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este lunes 18 de agosto que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso, Vladimir Putin, en las próximas dos semanas, aunque "no tenemos fecha", al tiempo que dijo que entre las garantías de seguridad para Kiev se encuentra un paquete de material militar por 90.000 millones de dólares. (EFE)

