El rey Carlos III recibe a Zelensky antes de la reunión de la Coalición de Voluntarios

Escucha la noticia
El rey Carlos III recibe a Zelensky antes de la reunión de la Coalición de VoluntariosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El rey Carlos III del Reino Unido recibió este viernes al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, antes del comienzo de la reunión de la Coalición de Voluntarios, para abordar la ayuda a Ucrania.
Al llegar al castillo y fortaleza de Windsor, se entonó el himno nacional ucraniano y Zelenzky fue invitado a pasar revista al Primer Batallón de la Guardia de Granaderos, antes de celebrar una audiencia con el jefe de Estado del Reino Unido.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Por qué Rusia rechazó la última propuesta de Trump de “congelar” la guerra en Ucrania en el frente actual
Esta tarde, Zelensky participará en la reunión de la Coalición de Voluntarios, cuyo objetivo será evaluar cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra que empezó en 2022.
El primer ministro británico, Keir Starmer, presidirá la cita presencial y telemática en el Ministerio de Exteriores, a la que también asistirán en persona los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que otros veinte líderes se unirán a distancia.
TE PUEDE INTERESAR
- Zelensky dice que sus relaciones con Estados Unidos se han movido hacia el lado “correcto”
- Rusia lanzó anoche contra Ucrania 11 misiles balísticos y 4 misiles hipersónicos Kinzhal
- Zelensky y aliados europeos respaldan negociar con Rusia con base en línea de frente actual
- Donald Trump duda que Ucrania pueda ganar la guerra contra Rusia
Contenido sugerido
Contenido GEC