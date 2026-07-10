El Ejecutivo del Keir Starmer ha solicitado información por las noticias “preocupantes” divulgadas en los medios, según las cuales cuatro cuerpos fueron hallados en un vehículo calcinado que tenía el volante a la derecha, lo que hace pensar que son británicos.

“Estoy al tanto de esos informes y el Ministerio de Exteriores está en contacto con las autoridades competentes en España”, puntualizó la portavoz de Downing Street.

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Asimismo, en su página web, el Foreign Office recomienda a los británicos que estén en la zona afectada por el incendio que sigan en todo momento las instrucciones de las autoridades locales y de los servicios de emergencia y eviten desplazarse hacia la zona afectada o transitar por ella.

“Manténgase al tanto de las actualizaciones de los servicios de emergencia”, agrega la recomendación.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en el pueblo de Bédar y sus alrededores, muy cerca de Los Gallardos.

Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja este viernes agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, que se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la zona y uno de los más graves de España. Foto: EFE/ Carlos Barba

Esta pequeña localidad es uno de los lugares de España con mayor concentración de residentes británicos, indica la BBC.

Al menos 12 personas han fallecido y otras 23 no han sido localizadas en el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, según el presidente de la Junta de Andalucía (Gobierno autónomo de esa región española), Juanma Moreno.

El fuego -explicó- se inició en una cuneta “por un cable” roto en el tendido eléctrico y creció ayudado por vientos de hasta 50 kilómetros por hora, de modo que las llamas avanzaron hasta 15 kilómetros en solo dos horas.