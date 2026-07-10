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Resumen

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El primer ministro británico, Keir Starmer, realiza una declaración en Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 22 de junio de 2026. Keir Starmer ha dimitido como primer ministro del Reino Unido. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL
El primer ministro británico, Keir Starmer, realiza una declaración en Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 22 de junio de 2026. Keir Starmer ha dimitido como primer ministro del Reino Unido. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL
Por Agencia EFE

El Ejecutivo del Keir Starmer ha solicitado información por las noticias “preocupantes” divulgadas en los medios, según las cuales cuatro cuerpos fueron hallados en un vehículo calcinado que tenía el volante a la derecha, lo que hace pensar que son británicos.

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