El exministro británico de Salud Wes Streeting anunció el sábado que desea “presentarse” para sustituir al primer ministro Keir Starmer al frente del Partido Laborista y, por ende, en Downing Street.

“Necesitamos una verdadera competición [dentro del partido] con los mejores candidatos en liza, y yo me presentaré”, declaró Streeting, de 43 años, durante una conferencia en Londres.

Streeting dimitió el jueves de su cargo de ministro de Salud, diciendo haber “perdido la confianza” en Starmer, tras los desastrosos resultados obtenidos por el Partido Laborista en las elecciones locales del 7 de mayo.

Procedente del ala derecha del Partido Laborista y considerado uno de los principales rivales de Starmer, aún no se presentó formalmente a la sucesión, paso para el que necesitaría el apoyo de 81 diputados.

Según aseguró, de momento cuenta con un “apoyo dentro del grupo parlamentario” laborista, pero explicó que prefiere esperar a que “todos los candidatos” potenciales puedan concurrir.

Entre estos, mencionó al alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, quien para poder aspirar a la dirección del partido debe primero obtener un escaño de diputado.

Burnham es la figura más popular dentro de los laboristas y encarna al ala izquierda de la formación.

Keir Starmer asegura por su parte no tener intención de dimitir, pese a que alrededor de 25% de los diputados de su mayoría piden su renuncia.

Además de Wes Streeting, cuatro secretarios de Estado dimitieron para expresar su desconfianza hacia el primer ministro.

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El tradicional discurso anual del rey, que pronunció el miércoles 13 de mayo Carlos III en el Parlamento, en el que el gobierno británico presentó su programa venidero, quedó eclipsado por la crisis del ejecutivo laborista, con el primer ministro, Keir Starmer, luchando por mantener su puesto. (AFP)

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