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El secretario de Salud británico, Wes Streeting, llega a una reunión de gabinete en el número 10 de Downing Street en Londres, Gran Bretaña, el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
El secretario de Salud británico, Wes Streeting, llega a una reunión de gabinete en el número 10 de Downing Street en Londres, Gran Bretaña, el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
/ ANDY RAIN
Por Agencia AFP

El exministro británico de Salud Wes Streeting anunció el sábado que desea “presentarse” para sustituir al primer ministro Keir Starmer al frente del Partido Laborista y, por ende, en Downing Street.

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