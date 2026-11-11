La policía británica interrogó este miércoles a un soldado estadounidense destinado en la OTAN y sospechoso de espiar para Rusia, tras su detención el martes en una investigación conjunta con las autoridades del país norteamericano.

El caso, la más reciente acusación de espionaje relacionada con presuntos agentes rusos en el Reino Unido y otros lugares de Europa, se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Moscú y varios países tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

La policía británica informó que el soldado estadounidense, de 41 años, fue detenido cerca de Gloucester, en el suroeste de Inglaterra, bajo sospecha de infringir las leyes de seguridad nacional y trasladado a una comisaría de Londres.

Un alto funcionario militar de la OTAN confirmó que el soldado estaba destinado en el Cuerpo Aliado de Reacción Rápida (ARRC, por sus siglas en inglés), una estructura multinacional de la Alianza dirigida por el ejército británico.

Con sede en Imjin Barracks, en la localidad de Innsworth, en el suroeste de Inglaterra, este cuerpo militar puede desplegarse con poca antelación en cualquier lugar de Europa o del mundo, bajo el mando operativo directo del Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa.

Imjin también se encuentra a apenas unos kilómetros de la sede del GCHQ, la agencia británica de inteligencia, seguridad y ciberseguridad.

Vicki Evans, máxima responsable de la coordinación nacional antiterrorista del Reino Unido, afirmó que la “importante detención y la investigación” fueron el resultado de una estrecha colaboración entre las autoridades británicas y estadounidenses.

La policía británica, en un comunicado, señaló que los agentes están realizando registros en dos lugares del condado de Gloucestershire.

Las leyes británicas de seguridad nacional permiten mantener detenido al militar estadounidense sin presentar cargos contra él durante un máximo de 14 días.

Los países occidentales llevan años acusando al Kremlin de realizar actividades de espionaje dentro de sus territorios, así como de organizar una serie de incidentes destinados a debilitar el apoyo a Ucrania mientras esta resiste la invasión rusa.