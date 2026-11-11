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Resumen

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Un Boeing C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aparece en la fotografía en el aeropuerto de Prestwick, Escocia, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de ANDY BUCHANAN / AFP).
Un Boeing C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aparece en la fotografía en el aeropuerto de Prestwick, Escocia, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de ANDY BUCHANAN / AFP).
/ ANDY BUCHANAN
Por Agencia AFP

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