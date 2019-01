Ministro del Brexit cree que no toda la UE apoyaría un retraso de la salida

Londres. El ministro británico del Brexit, Stephen Barclay, declaró hoy que no todos los políticos europeos estarían dispuestos a retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), como piden algunos diputados de su país.

En unas declaraciones a la BBC, Barclay señaló que extender la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, relativa a la salida del bloque europeo de un Estado miembro, no es una decisión unilateral que pueda hacer el Reino Unido, sino que debe recibir también el respaldo de los otros 27 países comunitarios.

"No es un asunto unilateral del Reino Unido extender (el artículo)", insistió el ministro, y agregó que hay políticos en Bruselas "preocupados" ante un eventual retraso porque chocaría con la celebración de las elecciones europeas de mayo.

Además, añadió Barclay, el club comunitario "ha sido muy claro de que no quiere una extensión (del vigor del artículo/retraso del brexit) si no tiene una utilidad".

Algunos diputados británicos están a favor de convocar un segundo plebiscito ante la crisis que vive el país por la falta de acuerdo en el Gobierno y entre los diputados sobre los términos de la retirada del país de la UE.

En el primer referéndum celebrado en junio de 2016, los británicos votaron a favor del Brexit.

La primera ministra británica, Theresa May, rechazó ayer convocar un segundo referéndum sobre el "brexit" y afirmó que espera volver a abordar con Bruselas la controvertida salvaguarda diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte.

La "premier" explicó sus planes alternativos después de que los diputados rechazaran la semana pasada por un amplio margen de 230 votos el acuerdo al que ha llegado con la Unión Europea (UE).

May dijo que Bruselas no aceptará un retraso si no hay perspectivas de que el Parlamento británico apruebe un acuerdo.

La salvaguarda es rechazada por los diputados porque temen que deje atado al Reino Unido a las estructuras del bloque europeo en contra de su voluntad, en caso de que Londres y Bruselas tarden más de lo esperado en sellar un acuerdo comercial durante el periodo de transición -del 29 de marzo de 2019 a finales de 2020-.



Fuente: EFE