Una cliente de la reconocida cadena de comida KFC denunció en redes sociales que encontró la cabeza completa de un pollo dentro de su pedido de alitas.

El hecho ocurrió en Twickenham, Reino Unido, y fue compartido hace poco en la cuenta de Instagram Takeaway Trauma, en donde los usuarios narran sus malas experiencias con pedidos a domicilio.

La denuncia fue hecha por Gabrielle, quien contó que al pedir sus alitas encontró la cabeza completa del animal.

La mujer enseñó la pieza del pollo en la que se pueden ver el pico y los ojos del animal. A pesar de esto, la cabeza estaba apanada con la tradicional receta de la cadena de restaurantes.

”Encontré una cabeza de pollo frita en mi comida de alitas de pollo. Sácame el resto de mi comida, ugh”, escribió la mujer en su reseña.

Tras la publicación, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar.

”Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo por 2 minutos cuando no había visto esto” y “¿Cómo no lo notaron mientras preparaban la comida?”, fueron algunos de los comentarios de quienes criticaron a la cadena de pollo frito.

Al contrario, otros usuarios fueron críticos con la mujer por consumir animales: “Encontraste un poco de animal muerto en tu caja de animal muerto”, escribió una mujer.

”Si comes carne no hay nada de qué quejarse. Te enfrentas a la realidad de lo que comes”, escribió otra internauta.

La respuesta de la cadena de comida

KFC contestó a la denuncia afirmando que ya estaban en contacto con la mujer que recibió dicha pieza de pollo.

Además, agregaron que desconocen cómo llegó la cabeza del animal al pedido de la mujer, pues claramente esto no cumple con los protocolos de la cadena de comida.

”En pocas palabras, servimos pollo real, y estamos orgullosos de eso, pero esto claramente se ha escapado de los estrictos procesos y controles establecidos con nuestros proveedores, socios y equipos, que preparan todo en el momento en nuestros restaurantes”, le dijo KFC al diario ‘The Sun’.

Según la empresa, ya se implementaron medidas con los proveedores y se realizó una nueva capacitación a los trabajadores de los restaurantes para que esto no vuelva a suceder.

”Dicho esto, no cambia la experiencia de Gabrielle, así que nos hemos comunicado con ella y ahora aceptó un poco de KFC gratis con nosotros”, dijo la compañía.

La mujer también fue invitada a ver el proceso de preparación de la comida en los restaurantes como parte de la estrategia de KFC para indicarle que esto no volverá a suceder.

