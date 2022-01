La exsubsecretaria de Transportes Nusrat Ghani, afirmó este domingo que fue destituida en el marco de una reorganización del gobierno en 2020, porque su fe “musulmana” planteaba “un problema”, revitalizando las acusaciones de islamofobia en el Partido Conservador de Boris Johnson.

Nusrat Ghani, de 49 años, afirmó a The Sunday Times que un alto dirigente conservador le explicó en febrero de 2020 que “sus orígenes y su fe” habían sido determinantes para su salida del gobierno.

“Me dijeron que durante la reunión de reorganización del gabinete en Downing Street se planteó mi ‘fe musulmana’ como ‘un problema’; que una mujer musulmana miembro del gobierno incomodaba a mis colegas y les hacía temer de que no fuera leal al partido dado que no hice lo suficiente para defenderlo de acusaciones de ‘islamofobia’”, declaró al periódico. “Fue como un puñetazo en el estómago. Me sentí humillada e indefensa”, añadió.

En un gesto poco habitual, Mark Spencer, dirigente del partido, se identificó como la persona a quien apuntaban estos comentarios, aunque los negó. “Esas acusaciones son por completo falsas y difamatorias”, tuiteó.

“Consciente de lo extremadamente grave de estas acusaciones” el primer ministro se reunió con Nusrat Ghani y “luego le escribió expresándole su profunda inquietud e invitándola a plantear una queja formal”, lo que “no hizo”, aseguró un portavoz de Downing Street.

