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Resumen

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Jugadores de Argentina sostienen una pancarta con el lema "Las Islas Malvinas son argentinas" mientras celebran su victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)
Jugadores de Argentina sostienen una pancarta con el lema "Las Islas Malvinas son argentinas" mientras celebran su victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Agencia EFE

El Gobierno británico dijo este jueves que espera que la FIFA abra una investigación después de que futbolistas de la selección argentina desplegaran una pancarta reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas, situadas en el Atlántico sur, tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial.

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