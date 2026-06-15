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El primer ministro del Reino UInido, Keir Starmer, habla durante una rueda de prensa en Downing Street, Londres, el 15 de junio de 2026, en la que anunció la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (EFE/EPA/JAIMI JOY).
El primer ministro del Reino UInido, Keir Starmer, habla durante una rueda de prensa en Downing Street, Londres, el 15 de junio de 2026, en la que anunció la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (EFE/EPA/JAIMI JOY).
/ JAIMI JOY / POOL
Por Agencia EFE

Cuando se apruebe la medida en una votación en el Parlamento, Reino Unido se convertirá, junto a Australia, Indonesia y Malasia, en uno de los países pioneros en prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.

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