Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno del Reino Unido anunció la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años, medida que se enmarca en un marco más grande de restricciones con las que las autoridades británicas afirman “ponerse del lado de las familias en lugar de las empresas tecnológicas”. La postura oficial es que la primera parte de estos cambios entren en vigor a mediados del próximo año.

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