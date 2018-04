Reino Unido no pudo probar que el gas del caso Skripal vino de Rusia Los científicos del laboratorio británico de Porton Down no han podido determinar en qué país fue fabricado el agente nervioso Novichok con el que fue envenenado el ex espía



El Reino Unido no pudo probar que el gas del caso Sergei Skripal vino de Rusia. (AFP).