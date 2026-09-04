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Resumen

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Vista aérea de Stanley, Islas Malvinas, el 7 de octubre de 2019. Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP
Vista aérea de Stanley, Islas Malvinas, el 7 de octubre de 2019. Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia AFP

Reino Unido reafirmó este viernes que las Islas Malvinas “son británicas”, después de que el presidente Javier Milei afirmara que hay “vientos de cambio” favorables a la reivindicación territorial argentina, a raíz de unas declaraciones de Donald Trump.

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