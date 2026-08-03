icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El expropietario de los almacenes Harrods de Londres, Mohamed Al Fayed. Foto: EFE
El expropietario de los almacenes Harrods de Londres, Mohamed Al Fayed. Foto: EFE
Por Agencia AFP

Cuatro mujeres que denunciaron abusos sexuales por parte de Mohamed Al Fayed, antiguo propietario de los grandes almacenes Harrods, fueron reconocidas por las autoridades británicas como víctimas de trata, informó el lunes a la AFP la asociación que las representa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.