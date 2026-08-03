Cuatro mujeres que denunciaron abusos sexuales por parte de Mohamed Al Fayed, antiguo propietario de los grandes almacenes Harrods, fueron reconocidas por las autoridades británicas como víctimas de trata, informó el lunes a la AFP la asociación que las representa.

Desde la emisión de un documental de la BBC en septiembre de 2024, el antiguo empresario egipcio, fallecido en 2023 sin haber sido nunca procesado, ha sido acusado por decenas de mujeres de agresiones sexuales, violaciones y trata de seres humanos.

La mayoría de ellas trabajaba en Harrods, en Londres, o en las distintas propiedades de Al Fayed, como el hotel Ritz de París.

Cuatro mujeres bajo los seudónimos de Isabella, Justine, Elizabeth y Margo, que crearon la asociación de defensa de las víctimas “No One Above” (Nadie por encima), anunciaron el lunes que habían sido reconocidas oficialmente, entre mayo y julio, como víctimas de trata de seres humanos por el Ministerio del Interior británico.

Sus expedientes habían sido remitidos a las autoridades por la asociación Unseen UK, que acompaña a víctimas de esclavitud moderna.

Los hechos denunciados ocurrieron entre los años 1990 y 2010 en Reino Unido y otros países, indicó a la AFP Isabella, quien trabajaba en Harrods en 2001.

“El público cree que se trataba simplemente de un hombre malo actuando solo. Pero no habría podido hacer lo que hizo sin que Harrods le proporcionara mujeres y luego las silenciara”, declaró a la agencia británica PA.

La BBC reveló en abril que Rachael Louw, antigua dependienta de Harrods, también había sido reconocida como víctima de trata de personas por el Ministerio del Interior.

Mohamed Al Fayed saluda a la multitud antes del partido de fútbol Barclays Premiership, en el oeste de Londres, el 15 de noviembre de 2008. (AFP PHOTO/Chris Ratcliffe). FOR EDITORIAL USE ONLY Additional licence required for any commercial/promotional use or use on TV or internet (except identical online version of newspaper) of Premier League/Football League photos. Tel DataCo +44 207 2981656. Do not alter/modify photo (Photo by CHRIS RATCLIFFE / AFP) / CHRIS RATCLIFFE

Unas 157 víctimas se han presentado ante la policía británica para acusar a Al Fayed de violaciones, agresiones sexuales y explotación con fines sexuales.

Decenas de antiguas empleadas de los grandes almacenes londinenses también solicitaron una indemnización, en el marco de un programa puesto en marcha por Harrods tras las revelaciones sobre su antiguo dueño.

La policía interrogó a seis personas sospechosas de haber facilitado las acciones de Al Fayed, sin que se haya producido por el momento ninguna detención.

Algunas fueron interrogadas en el ámbito de una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual.

Varias víctimas, entre ellas Rachael Louw, han acusado a la policía británica de no prestar suficiente atención al caso.

VIDEO RECOMENDADO