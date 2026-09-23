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El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en una reunión del "Escudo de las Américas" al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en una reunión del "Escudo de las Américas" al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

Reino Unido respondió este miércoles en un comunicado al presidente de Argentina, Javier Milei, que no “tiene ninguna duda” de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

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