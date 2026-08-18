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Resumen

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El primer ministro británico, Andy Burnham. Foto: EFE/EPA/Andy Rain
El primer ministro británico, Andy Burnham. Foto: EFE/EPA/Andy Rain
Por Agencia EFE

El primer ministro británico, Andy Burnham, reiteró este martes que el Reino Unido continuará respaldando “al 100 %” a Ucrania, tras las amenazas de Rusia de “consecuencias inevitables” para el país por proveer a Kiev con drones que puede usar en su guerra contra los rusos.

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