Trump corrige sus declaraciones sobre el sistema de salud público británico

Londres. El presidente estadounidense Donald Trump rectificó este miércoles sus palabras de la víspera que parecían sugerir que el servicio de sanidad público británico (NHS) podría formar parte de las negociaciones sobre un futuro acuerdo comercial entre Londres y Washington tras el Brexit.

El martes, en una rueda de prensa junto a la primera ministra Theresa May, Trump dijo confiar en alcanzar un tratado comercial "extraordinario" con el Reino Unido, que incluiría el NHS, lo que provocó reacciones negativas del partido laborista.

Pero una entrevista a la cadena ITV difundida este miércoles pareció cambio de opinión.

"No veo [el NHS] encima de la mesa [de negociaciones]. Alguien me preguntó sobre ello y dije que todo es negociable, porque todo lo es. Pero eso no lo veo, no es algo que considere parte del comercio", afirmó.

Trump también dijo que "todo es posible" cuando le preguntaron si negociaría un acuerdo comercial en caso de que el laborista Jeremy Corbyn se convierta en primer ministro británico.



Fuente: AFP