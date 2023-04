A sus 31 años, Zoe Bailey, de Manchester, Inglaterra, se ha quedado sin posibilidad de concebir un bebé, algo con lo que siempre había soñado. Ella quedó devastada tras recibir la noticia y mucho más cuando se enteró que los médicos llevaron a cabo una operación sin consultarle.

Desde temprana edad, la mujer sufría calambres menstruales que la debilitaban en su etapa de adolescente, pero los médicos le informaban que era “normal” y propio de sus períodos. Cuando creció, su vida tendría un giro inesperado.

En 2013, la mujer del Reino Unido fue diagnosticada con endometriosis, una afección en la que las células similares al revestimiento del útero crecen fuera del órgano reproductor femenino, así lo precisa el portal Clínica Mayo.

De acuerdo a NY Post, Bailey entró dos veces en la menopausia temporal, la más reciente data de 2015, con el objetivo de darle un “descanso” a su sistema reproductivo y hasta renunció a su trabajo.

“No es solo un mal período, afecta todo: la vida cotidiana, las relaciones, mi vida sexual, la lista continúa”, dijo sobre la afección.

Acabaron con sus sueños

Cinco años más tarde, es decir, en 2018, tuvo que se trasladada de urgencia al Hospital St. Mary’s en Manchester, donde debía pasar un control médico interno. La mujer indicó que era insoportable el dolor y quería recibir un diagnóstico más acertado.

Sin embargo, grande fue la sorpresa que se llevó al despertar sin ambas partes del cuello uterino y el útero. “No esperaba que me extirparan nada de mi cuerpo ese día, pero los médicos dijeron que no tenían otra opción debido a la gravedad de mi condición”, explicó.

Tras someterse a una cirugía sin previo aviso, los médicos le comunicaron a Zoe que ya no podía quedar embarazada y esto devastó a la mujer, ya que era su mayor sueño desde pequeña.

“Estaba tan molesta y enojada, más aún por el hecho de que me habían dicho que no había posibilidad de que (la endometriosis) pudiera regresar, ya que me sometí a una cirugía para extirparla”, agregó.

La pesadilla no acaba

En 2019, tuvo que someterse a otro chequeo interno de rutina y se despertó sin defecar y en su lugar tenía una bolsa para estoma.

Bailey afirmó que se suponía que la bolsa del estoma solo estaría allí durante seis meses, pero le dijeron que tenía que aprender a vivir con ella de por vida porque le encontraron un bloqueo lleno de tejido de endometriosis en sus intestinos restantes.

Los médicos le informaron que la única forma de aliviar sus síntomas es someterse a una histerectomía completa, lo que la dejaría incapaz de producir óvulos.

Esto significa que no podrá reproducir ninguno y es por ese motivo que anhela congelarlos antes de someterse a la cirugía. Ante ello, la mujer creó una campaña en GoFundMe para recaudar dinero y así hacer posible este procedimiento.

La residente de Manchester espera reunir un poco más de US$ 6.000 y hasta la fecha tiene US$ 1.300. “Pienso en todas las personas que tienen hijos y los abandonan o los lastiman y no creo que entiendan lo afortunados que son”, dijo.