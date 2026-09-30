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Resumen

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Un vehículo blindado patrulla el interior de la base de la RAF Fairford en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026, un día después de que la policía antiterrorista británica investigara un incidente grave cerca de la base. Foto: BEN STANSALL / AFP
Un vehículo blindado patrulla el interior de la base de la RAF Fairford en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026, un día después de que la policía antiterrorista británica investigara un incidente grave cerca de la base. Foto: BEN STANSALL / AFP
/ BEN STANSALL
Por Agencia AFP

El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo el miércoles que existen “fuertes indicios” de la implicación de Irán en una actividad sospechosa cerca de una base aérea del Reino Unido, por la que hubo cinco detenidos, liberados después bajo fianza.

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