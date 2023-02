Bautizada como “miércoles de paro”, la huelga masiva, que fue convocada de forma coordinada por los sindicados, se hizo sentir principalmente con el cierre de colegios, la interrupción de muchos servicios ferroviarios y de autobuses y la ausencia de funcionarios en múltiples ministerios. Incluso personal de aeropuertos y centros de exámenes para el permiso de conducir suspendieron sus actividades.

Si bien el gobierno del primer ministro británico, Rishi Sunak, ha enfrentado una ola de huelgas en múltiples sectores públicos y privados en los últimos meses, en la de este miércoles participaron unas 500.000 personas, la cifra más alta desde el 2011, cuando tuvo lugar una paralización masiva de funcionarios. Al menos 300.000 de quienes se sumaron hoy al paro eran profesores.

Los trabajadores reclaman considerables aumentos salariales en medio del aumento del costo de vida, después de que la inflación en el Reino Unido alcanzara el 11,1% en octubre del 2022, la cifra más alta en 41 años, impulsada por los precios de energía y alimentos, antes de bajar levemente a 10,5%.

Miles de profesores se unieron a la huelga. (Foto: AFP) / ISABEL INFANTES

Durante la jornada muchos manifestantes alegaron que el descontento es contra el Gobierno conservador y sus políticas de austeridad impuestas desde el 2010.

Un motivo especial del enojo de los trabajadores se concentra en los planes del Gobierno de aprobar una ley que le permita fijar servicios mínimos en caso de huelgas en sectores críticos como la sanidad.

El analista internacional italiano Francesco Tucci considera que la situación se ha salido de control y que el Gobierno está respondiendo de forma equivocada.

“Creo que es la mayor huelga desde después de la Segunda Guerra Mundial. No se veía una huelga de esta magnitud en décadas. Parece que el gobierno no se ha dado cuenta de la gravedad de la situación porque Sunak ha impulsado un proyecto de ley para garantizar los servicios mínimos y seguramente este proyecto va a ser aprobado porque el Partido Conservador tiene una mayoría abrumadora en la Cámara de los Comunes”, dice a El Comercio.

Sin solución a la vista

Pese al descontento, Sunak no da señales de ceder. El primer ministro respondió a la nueva jornada de huelgas criticando que miles de estudiantes hayan perdido clases debido a la paralización.

El nuevo Primer Ministro británico, Rishi Sunak, enfrenta inéditas huelgas. (Foto: EFE)

Mientras su Gobierno defiende que subir los salarios alimentaría aún más el problema de la inflación en el Reino Unido, el sindicato PCS, que representa a unos 100.000 funcionarios públicos en huelga de más de 120 departamentos gubernamentales, advirtió de la posibilidad de nuevas huelgas coordinadas.

Y no solo eso. Las enfermeras del Reino Unido, que en diciembre realizaron su primera huelga nacional en los más de 100 años de historia de su sindicato, llevaron adelante dos días de paro más en enero y han convocado a otros dos el 7 y 8 de febrero, luego de una negociación infructuosa con el Gobierno.

Tucci apunta que el problema más serio es que el Gobierno de Sunak no está teniendo en cuenta las demandas sociales y no está negociando de verdad. “La situación se le está escapando de las manos porque hay un nivel de inflación que supera el 10%. Además, según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de las siete economías más grandes -el G7- el Reino Unido será el único país sin crecimiento. Parece que podría empezar una recesión, entonces la situación es complicada y el ejecutivo está subestimando las demandas”, señala.

El descontento es palpable también en la ciudadanía. Un sondeo de Public First publicado por Politico revela que el 59% de británicos apoya la huelga de enfermeras y el 43% respalda a los profesores.

“El enojo en el Reino Unido está lejos de acabar y ojo que ya han pasado unos años del Brexit y todavía no se ve una solución. Probablemente si el gobierno no va cambiando su actitud y empieza a atender las demandas la situación no va a cambiar”, advierte Tucci.

Los profesores afirman que reciben menos salario que hace una década. (Foto: AFP) / ADRIAN DENNIS

El papel del Brexit

Si bien la crisis económica que ha derivado en las huelgas tiene entre sus causas a los efectos de la pandemia, la inflación, la caída del poder adquisitivo y las exigencias de los gremios, las consecuencias del Brexit también tienen un rol fundamental en la situación del Reino Unido.

Para Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, no hay duda de que lo que estamos viendo es básicamente consecuencia del Brexit. Recuerda que por un tiempo el gobierno consiguió que la gente creyera que la situación obedecía a la guerra en Ucrania y luego quiso atribuirlo a otras causas como la burocracia de Bruselas que complicaba innecesariamente las cosas.

“Pero es el Brexit y sus varias derivaciones, como los problemas de falta de mano de obra, que fueron los primeros que se notaron y que se han mantenido en el transporte y en otros sectores, donde se nota la falta de los trabajadores que venían de otros países. También está el tema de la subida de precios, los aranceles encarecen los productos, es el Brexit. Hay otros elementos que están presentes en todas partes, pero en un porcentaje muy alto esta crisis es por el Brexit”, apunta.

Otro factor que explica la crisis actual es la incapacidad de la clase política para enfrentar las consecuencias del Brexit e incluso la negación de que la salida de la Unión Europea sea una de las causas del problema.

Tucci pide considerar también que la inestabilidad política no está ayudando “porque falta un liderazgo fuerte en el Partido Conservador, que ha sufrido varios cambios en los últimos años, pero sin pasar por elecciones”.

En este contexto es inevitable preguntarse por el futuro de Sunak, algo que, a este punto, depende mucho de su partido. En el sistema político del Reino Unido, el primer ministro dimite cuando su misma mayoría partidaria ya no lo respalda, cuando existe una crisis de liderazgo en el partido.

“Por ahora parece que Sunak goza del respaldo del partido, pero hay que ver hasta cuándo. El Partido Conservador ha tenido varias crisis seguidas de liderazgo, yo creo que el problema del partido es que se ha alejado de la realidad del país. Profesores, trabajadores de diferentes sectores, entre ellos salud y transporte, tienen dificultades en el día. Lo que me sorprende es la incapacidad del partido de gobierno de leer la situación. El panorama es muy complejo y no se ve hasta ahora una salida”, dice Tucci.