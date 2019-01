"Conservo las esperanzas de que mi hijo siga vivo", dice padre del niño que cayó a pozo

El padre de Julen, el niño de dos años que cayó en un pozo de más de 100 metros en Málaga (España) atendió a la prensa frente a las excavaciones que realizan los socorristas para rescatar a su hijo y contó los difíciles momentos que atraviesa su familia.

"Está siendo eterno. Mi mujer está rota. Estamos muertos", declaró el padre de Julen, José Rosello, al ser preguntado sobre cómo están llevando estás 72 horas desde que su hijo cayó en el pozo.

► ADN confirma que niño de 2 años cayó a un pozo de 100 metros en España



► Cavan nuevo túnel para rescatar a niño de 2 años que cayó a un pozo de 100 metros



► La desesperada búsqueda de un niño de 2 años que cayó a pozo de 110 metros en España

Sobre las críticas en las que cuestionaba la labor de los rescatistas en las que declaró que "no se está haciendo una p… mierda” a El Programa de Ana Rosa, un magazine matutino de la televisión de España, Rosello se rectificó. "Si me he quejado de algo es de que no han tenido medios en un primer momento".



"Tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo de ahí. Sigo conservando la esperanza", añadió Rosello luego del hallazgo de restos biológicos en el pozo que concuerdan con el ADN de la familia y el avance en las tareas de rescate.



"Que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida de ahí, por favor", suplicó.

🔴 El padre del pequeño Julen: "Está siendo eterno, mi mujer está rota. Estamos muertos"



▪ "Tenemos un ángel que va a ayudar a que mi hijo salga vivo de ahí lo antes posible"



📺 https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/W3XVQ2WZ2U — 24h (@24h_tve) 16 de enero de 2019

Así mismo, el padre de Julen agradeció a la prensa por el seguimiento, el apoyo de empresas nacionales e internacionales en el rescate, que en las últimas horas han aportado maquinaria necesaria para la búsqueda del niño. "Que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida de ahí, por favor" respondió a los medios visiblemente abatido.



Según su familia y otros testimonios, Julen se cayó al pozo el domingo pasado, un conducto de 25 centímetros de ancho y 110 metros de profundidad para la prospección de agua, situado en una finca privada de campo.

La tragedia ocurrió mientras el niño jugaba y sus padres almorzaban en un lugar cercano.