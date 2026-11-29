La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó esta noche de domingo al presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, y al del partido Vox, Santiago Abascal, por su éxito electoral y les ofreció “trabajar juntos”.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó esta noche de domingo al presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, y al del partido Vox, Santiago Abascal, por su éxito electoral y les ofreció “trabajar juntos”.
“Felicitaciones a nuestros amigos @NunezFeijoo y @Santi_ABASCAL por el resultado electoral obtenido por el centroderecha en España. La participación récord de hoy es una buena señal para toda Europa de vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política”, escribió Meloni en X.
En nombre del Gobierno italiano, la mandataria ultraderechista auguró al Partido Popular y a Vox “el mejor de los comienzos” con “la esperanza de trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones”, declaró.
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