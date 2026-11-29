La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó esta noche de domingo al presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, y al del partido Vox, Santiago Abascal, por su éxito electoral y les ofreció “trabajar juntos”.

“Felicitaciones a nuestros amigos @NunezFeijoo y @Santi_ABASCAL por el resultado electoral obtenido por el centroderecha en España. La participación récord de hoy es una buena señal para toda Europa de vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política”, escribió Meloni en X.

En nombre del Gobierno italiano, la mandataria ultraderechista auguró al Partido Popular y a Vox “el mejor de los comienzos” con “la esperanza de trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones”, declaró.

Congratulazioni agli amici @NunezFeijoo e @Santi_ABASCAL per il risultato elettorale conseguito dal centrodestra in Spagna. L’affluenza record di oggi è un bel segnale per tutta l’Europa di vitalità democratica e della fiducia dei cittadini nel valore della partecipazione politica. A nome del Governo italiano rivolgo alla squadra di @ppopular e @vox_es i migliori auguri di buon inizio, in attesa di lavorare insieme a beneficio delle nostre Nazioni. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 29, 2026

VIDEO RECOMENDADO