El temblor ocurrió a las 06H58 locales (18H58 GMT del jueves) a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski. Foto: USGS
Agencia AFP
Retiran alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,8 frente a costas del oeste de Rusia
Un poderoso se registró este viernes frente a las costas de la , en el Extremo Oriente ruso, lo que generó una alerta de tsunami que fue levantada después.

El temblor ocurrió a las 06H58 locales (18H58 GMT del jueves) a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas, pero varias horas después aseguró que la amenaza había pasado.

Videos publicados en las redes sociales rusas mostraban muebles y lámparas temblando en las casas, mientras que otro mostraba un auto estacionado balanceándose hacia adelante y hacia atrás en una calle.

La delegación local del servicio geofísico estatal ruso estimó una magnitud menor de 7,4 e informó de al menos cinco réplicas.

“Esta mañana se pone a prueba una vez más la resistencia de los residentes de Kamchatka”, dijo el gobernador de la región, Vladimir Solodov, en Telegram.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas. Foto: USGS
“Por el momento no hay informes de daños. Pido a todos que mantengan la calma”, añadió.

La península de Kamchatka se encuentra en el conocido como Cinturón de Fuego, área que rodea la mayor parte del océano Pacífico con fuerte actividad sísmica.

En julio, un megasismo de magnitud 8,8 frente a la costa de la región provocó un tsunami que arrasó parte de un pueblo costero.

