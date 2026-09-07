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Resumen

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El rey Carlos III y el príncipe Harry, duque de Sussex, caminan detrás del féretro de la reina Isabel II, el 14 de septiembre de 2022. (Foto de LOIC VENANCE / AFP).
El rey Carlos III y el príncipe Harry, duque de Sussex, caminan detrás del féretro de la reina Isabel II, el 14 de septiembre de 2022. (Foto de LOIC VENANCE / AFP).
/ LOIC VENANCE
Por Agencia EFE

El rey británico Carlos III subrayó hoy que su hijo Harry, que regresó con su esposa Meghan y sus dos hijos al Reino Unido tras seis años de ausencia, sigue fuera de la familia real y no tendrán derecho al uso de títulos como Su Alteza Real.

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