Carlos III, dispuesto a colaborar con la policía en investigación sobre su hermano Andrés por Caso Epstein

El rey Carlos III en una foto de archico del 10 de marzo de 2025. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El rey Carlos III dijo hoy que está “dispuesto” a colaborar con la Policía británica si fuese contactado sobre las “preocupantes” acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, indicó este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado.

