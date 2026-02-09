Carlos III, dispuesto a colaborar con la policía en investigación sobre su hermano Andrés por Caso Epstein

El rey Carlos IIIdijo hoy que está “dispuesto” a colaborar con la Policía británica si fuese contactado sobre las “preocupantes” acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, indicó este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado.
El rey Carlos IIIdijo hoy que está “dispuesto” a colaborar con la Policía británica si fuese contactado sobre las “preocupantes” acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, indicó este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado.
“El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor”, recoge la nota.
En este sentido, el Palacio de Buckingham comentó que, si bien corresponde al expríncipe Andrés abordar las acusaciones específicas que versan sobre su persona, en caso de ser contactados por la policía de Thames Valley estarán “dispuestos” a colaborar con ellos, como cabría esperar.
“Como han declarado anteriormente, los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso”, agregó el portavoz.
También supone un paso más de Carlos III para tratar de desvincularse de su hermano Andrés, después de anunciar la retirada de todos sus títulos y honores, incluido el de príncipe, ante las constantes informaciones, correos electrónicos y fotografías que lo vinculan con la trama Epstein.
Bill Gates rompe el silencio y asegura que nunca fue a la isla ni tuvo contacto con mujeres vinculadas a Jeffrey Epstein. El cofundador de Microsoft afirma que reunirse con él fue un error y niega cualquier conducta indebida. Declaraciones que vuelven a encender la polémica.
#BillGates #JeffreyEpstein #CasoEpstein #NoticiasInternacionales #Shorts #Actualidad #Polémica
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
#elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales