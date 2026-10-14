Carlos III envió una carta personal al papa León XIV para desearle una pronta recuperación, tras la operación a la que fue sometido el martes para extirparle un nódulo canceroso en el pulmón, informó el miércoles una fuente de la Casa Real británica.

El monarca, de 77 años, recibe tratamiento desde principios de 2024 por un cáncer cuya naturaleza no fue revelada.

León XIV, a quien se le extirpó el martes un nódulo canceroso en el pulmón, comenzó su convalecencia en Roma.

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Los análisis permitirán determinar si el cáncer se extendió más allá de la zona intervenida.

El papa, de 71 años, deberá permanecer hospitalizado aproximadamente una semana en el Policlínico Gemelli, situado en el noroeste de la capital italiana.

El monarca británico es el gobernador supremo de la Iglesia anglicana.

Carlos III realizó una visita oficial al Vaticano en octubre de 2025.

El papa León XIV oficia una misa en la Iglesia de María Santísima del Lago el 29 de agosto de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP). / ALBERTO PIZZOLI

En aquella ocasión, el rey y León XIV rezaron juntos durante una celebración ecuménica en la Capilla Sixtina, una primicia desde el cisma anglicano del siglo XVI.

El Palacio de Buckingham calificó aquella visita de “histórica”.

El anglicanismo nació en 1534 a raíz de una ruptura con la Iglesia católica, impulsada por el rey Enrique VIII después de que el papa se negara a anular su matrimonio con Catalina de Aragón.

La Comunión Anglicana reúne a unos 85 millones de fieles en todo el mundo, según estimaciones de la propia institución.

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