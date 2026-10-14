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Resumen

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El rey británico, Carlos III, en una imagen de archivo. Foto: EFE/NEIL HALL
El rey británico, Carlos III, en una imagen de archivo. Foto: EFE/NEIL HALL
Por Agencia AFP

Carlos III envió una carta personal al papa León XIV para desearle una pronta recuperación, tras la operación a la que fue sometido el martes para extirparle un nódulo canceroso en el pulmón, informó el miércoles una fuente de la Casa Real británica.

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