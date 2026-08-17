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El rey Harald y la reina Sonja de Noruega comentan sobre la princesa Marta Luisa, quien ya no desempeñará funciones oficiales para la Casa Real. (TERJE PEDERSEN / NTB / AFP).
El rey Harald y la reina Sonja de Noruega comentan sobre la princesa Marta Luisa, quien ya no desempeñará funciones oficiales para la Casa Real. (TERJE PEDERSEN / NTB / AFP).
Por Agencia AFP

El rey Harald V de Noruega, de 89 años, fue hospitalizado este lunes y se le concedió una baja médica de dos semanas, anunció la Casa Real.

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