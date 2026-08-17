El rey Harald V de Noruega, de 89 años, fue hospitalizado este lunes y se le concedió una baja médica de dos semanas, anunció la Casa Real.

Decano de los soberanos de Europa, el rey sufre, según la Casa Real, de una anemia hemolítica, un trastorno provocado por una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos y que se manifiesta con fatiga, palidez y dificultad para respirar.

“En las últimas semanas, el rey ha sido tratado con cortisona” para tratar la enfermedad, explicó la Casa Real en un comunicado.

“Este tratamiento ha provocado una retención de líquidos en el organismo, que requiere atención hospitalaria”, añadió.

Su hijo, el príncipe heredero Haakon, ejercerá la regencia durante su baja médica.

En el trono de Noruega desde 1991, Harald ha tenido en los últimos años múltiples problemas de salud que motivaron que le implantaran un marcapasos.

Sin embargo, siempre ha descartado abdicar, alegando que prestó un juramento de por vida ante el Parlamento noruego.

En febrero, fue hospitalizado por una infección y una deshidratación en Tenerife, donde realizaba una visita privada con su esposa, la reina Sonia.

Estos problemas de salud se producen en un momento en que la corona noruega atraviesa una tormenta desde hace algunos meses, especialmente en relación con la princesa heredera Mette-Marit, esposa de Haakon.

La publicación a finales de enero de documentos en Estados Unidos puso en evidencia su correspondencia constante y en ocasiones de tono íntimo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014, cuando el financiero estadounidense ya había sido condenado. Epstein falleció en 2019.

La princesa también ha tenido que afrontar los problemas judiciales de su hijo, Marius Borg Høiby.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de Mette-Marit y Haakon en 2001, Høiby, de 29 años, fue condenado en junio a cuatro años de prisión firme por dos violaciones y otros 32 cargos, entre ellos violencia contra una expareja, aunque ha apelado esa sentencia.

Padeciendo ella misma una enfermedad pulmonar incurable, Mette-Marit, de 52 años, tuvo además que someterse a un trasplante de pulmón en julio.

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