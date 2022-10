Boris Johnson y Penny Mordaunt figuraron entre las posibles opciones para el cargo, pero se abstuvieron. ¿Por qué? Según Mordaunt, fue una decisión partidaria a favor de la estabilidad y, por esa razón, ella apoyó la designación de Sunak. Sin embargo, se esgrimen otras razones.

“Es verdad que los conservadores tenían que dar un mensaje de unidad. Su crisis es muy fuerte y entrar a la fase de debate y votación de un nuevo primer ministro era autodestruirse -opina el internacionalista Enrique Banús-. Pero también es cierto que Mordaunt no tenía suficientes apoyos y que Johnson veía difícil ser elegido porque sus últimos días en el cargo todavía siguen frescos. Tampoco podemos dejar de lado que aceptar el cargo es meterse en un problema que puede significar un mandato corto y ser castigado en las próximas elecciones”.

Sunak era la única opción e, incluso, la mejor. Nacido en Southampton hace 42 años, educado en las universidades de Oxford y Stanford, y casado con la acaudalada empresaria india Akshata Murty. Además, fue secretario de Hacienda durante la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿por qué no fue elegido antes, en vez de Liz Truss? “Recuerda que, en política, no siempre el mejor calificado es el ganador -sostiene Diego Zapata, magíster y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola-. Sunak se enfrentó a dos escándalos: el primero por ser parte de una de las fiestas COVID-19 junto a Johnson; y el segundo, porque su esposa cambió su estatus a no residente para evitar pagar impuestos en Inglaterra. Eso mermó su candidatura”.

Su designación puede ser vista, por tanto, como resultado del pragmatismo tory frente a los errores de Truss, quien perdió credibilidad frente a los inversores, marcando el final de su gestión. “Ahora vemos a un joven preparado, a alguien que trabajó en grandes conglomerados financieros y ya estuvo al frente de la economía de la nación”, agrega Zapata.

Sunak también es un pragmático. Lo demostró, dice el especialista, cuando pidió un préstamo de US$400 mil para ayudar las familias y empresas durante la pandemia. “Fue una política que, incluso, iba en contra de lo que se esperaba de los conservadores, y fue muy bien vista hasta por los propios sindicatos. Ahora los ‘tories’ se valen de su figura para hacerle frente a su propia fragmentación interna”.

“Mi prioridad es que el partido y nuestro país se vuelvan a unir”, prometió Sunak, quien deberá ser refrendado en el cargo por el rey Carlos III.

Sunak, ¿el superhéroe?

Como nuevo primer ministro, Rishi Sunak deberá resolver varios de los problemas con los que sus predecesores no pudieron lidiar. Su misión es reencauzar al Reino Unido, a pesar de que la situación está en su contra. “Debido al Brexit, ahora hay rubros sin suficientes trabajadores, los transportistas tienen muchos problemas, etc., así que no se trata solo de falta de recursos, sino de la ausencia de quienes puedan movilizarlos”, dice Enrique Banús.

Al respecto, Diego Zapata agrega que ello y la guerra entre Rusia y Ucrania han provocado el alza en el costo de vida y la energía. “Se espera que el invierno sea muy crudo y que, probablemente, las familias pobres y de clase media tengan que decidir entre comer o usar la calefacción. Es cierto que la imagen de Sunak genera confianza entre los inversores, pero este problema es mucho más profundo”.

Zapata imagina que, mientras la economía del Reino Unido siga en caída libre, Rishi Sunak subirá los impuestos y tomará otras decisiones que seguramente no serán del agrado de la clase media. “Todavía no conocemos su plan de gobierno, así que hay que esperar y recordar que, a pesar de estar calificado para el cargo, Sunak no tiene superpoderes”.

Bastaría, en todo caso, con recuperar la credibilidad y no perder de vista a los ciudadanos de a pie. Banús concluye: “Si él consigue enrumbar la economía y estabilizar a la clase media, que en tiempos de crisis siempre tiene algo que perder, llegará la tranquilidad. Sunak tiene que saber que la economía nunca es solo economía”.