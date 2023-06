El video, que viene siendo compartido en redes sociales, muestra al peruano Rodrigo Anton Tambini agrediendo a una mujer trans en el metro de Barcelona (España). En Twitter diversos usuarios condenan la violencia mostrada en las imágenes.

“Descargos Rodrigo Anton Tambini - No fue agresión transfóbica ni deliberada”, publicó el peruano en Twitter el 13 de junio, donde además escribe “pido perdón a cualquier persona que pueda sentirse afectada por algún comentario desatinado que haya escuchado producto de la euforia generada por la discusión”.

En el tuit, Rodrigo Anton Tambini da sus descargos en tres videos e indica que la mujer trans entró al vagón de “manera ofuscada”.

DESCARGOS RODRIGO ANTON TAMBINI- NO FUE AGRESION TRANSFOBICA NI DELIBERADA.#barcelona #metro pic.twitter.com/umls4Swj7g — Rodrigo Alonso Anton (@AntonT1998) June 13, 2023

“Yo cuando me doy cuenta de esto, estaba con audífonos, decido sacármelos, y veo que está gritando. Todas las personas estaban asustadas, como que incómodas por lo que estaba haciendo la persona. Entonces, como estaba gritando de una manera muy agresiva, me acerco y le digo “¿qué tal? ¿todo bien?’, a lo que esta persona me tira un puñete en la cara”, afirma Rodrigo Anton Tambini en el video de su descargo.

“Me vuelve a tirar otro puñetazo y después de eso dije ‘esta persona simplemente me quiere atacar’. Y es ahí donde se inicia la grabación. Yo empiezo a defenderme y en las imágenes se puede ver. Entiendo que cualquier acto o tipo de violencia está totalmente mal, pero era evidente que, en verdad, es un acto de defensa y con las cámaras de seguridad voy a poder probarlo”, agrega en el video.

“Entiendo que hay personas que difunden y se que muchos o la mayoría puede tener buenas intenciones pero lamentablemente por no informarse están causando más daño e injustamente”, escribió Rodrigo Anton Tambini en Twitter.

Diversos usuarios reaccionaron al descargo y se mostraron en total desacuerdo, condenando la violencia contra la mujer trans del metro.

Twitter. Reacciones a video de agresión.

En redes sociales también compartieron un comunicado de la empresa Boom Studies donde anuncian el despido de “un empleado vinculado a hechos de violencia y discriminación”.

La empresa donde laboraba Rodrigo Anton Tambini, quien sale agrediendo a una mujer trans en el metro de Barcelona ha sido despedido, si bien los hechos no están claros, lo q si está claro es la extrema e innecesaria VIOLENCIA EJERCIDA, no hay justificaciónhttps://t.co/HJrTHbsxfQ — CeTé 🇵🇪🏳️‍🌈 (@Calamardo_Pe) June 13, 2023

En Boom Studies han lanzado un comunicado desvinculándose del energúmeno: https://t.co/7uRWUFxugt

Está bastante escondido en su página, web, y de momento solo lo han publicado en su Facebook. — Olga Zinc (@OliviaZinc) June 13, 2023

Han echado al malnacido que agredió a la mujer trans en el metro de BCN.



Todo lo que le pase es poco. https://t.co/T9av4rA0aU — Yoss🔻🏳️‍⚧️ (@YosbetOT) June 13, 2023

“Por medio de la presente, comunicamos oficialmente que, luego de haber revisado el material audiovisual e información circulando en medios de comunicación y redes sociales, Boom Studies ha decidido desvincular al colaborador partícipe en esta lamentable situación.

Boom Studies señaló que creen en una cultura organizacional que promueva “la igualdad, inclusión y respeto mutuo entre todos nuestros empleados y hacia la comunidad, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, raza, religión o cualquier otra característica personal”.

La empresa señaló que la decisión de desvinculación no se tomó precipitadamente, sino como resultado de una cuidadosa deliberación. Agregaron que reconocen la importancia de tratar cada situación individualmente y de tomar decisiones basadas en hechos concretos.